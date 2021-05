Créée en marge de l’Expo 67, La Ronde se dresse sur l’île Sainte-Hélène au milieu du fleuve Saint-Laurent.

Chaque printemps, les amateurs de sensations fortes attendent avec impatience la réouverture du parc montréalais et, qui sait, l’annonce d’un nouveau manège sur le site.

La Pitoune en 1967

La Pitoune est sans doute le manège le plus emblématique de La Ronde.

Cette glissade d’eau abrupte affrontée à bord d’une embarcation de bois faisait le bonheur des petits et des grands depuis l’inauguration de l’Expo 67. Au fil des ans, ils auront été nombreux à s’y faire éclabousser en famille en poussant des cris de joie.

Ayant atteint la fin de sa vie utile, ce manège classique de La Ronde a été fermé à l’ouverture de la saison 2017.

La Grande Roue est un manège classique de La Ronde. Petits et grands peuvent se promener dans les bagnoles de La Ronde en 1976. Le manège Tchou Tchou existe depuis l'inauguration de La Ronde, en 1967. Les balançoires sont un autre classique de La Petite Ronde en 1976. Les cordages permettent aux enfants de grimper dans ce bateau de pirate sur le site de La Ronde en 1976. Les téléphériques traversent encore le site de La Ronde en 1976. Les soirées à La Ronde peuvent se poursuivre une fois la nuit tombée.

Petits et grands peuvent se promener dans les bagnoles de La Ronde en 1976.

Le manège Tchou Tchou existe depuis l'inauguration de La Ronde, en 1967.

Les balançoires sont un autre classique de La Petite Ronde en 1976.

Les cordages permettent aux enfants de grimper dans ce bateau de pirate sur le site de La Ronde en 1976.

Les téléphériques traversent encore le site de La Ronde en 1976.

Les soirées à La Ronde peuvent se poursuivre une fois la nuit tombée.

Ces photos du site de La Ronde en 1976 nous montrent que les amateurs de La Ronde ne visitent pas seulement le parc d’attractions pour vivre des sensations fortes.

L’intemporelle Grande Roue et les manèges de La Petite Ronde ou Pays de Ribambelle peuvent aussi nous faire voyager.

Aviez-vous déjà emprunté le téléphérique avant son démantèlement à la fin des années 90?

Le Monstre

En 1985, ce sont les montagnes russes du Monstre qui suscitaient l’engouement des amateurs de sensations fortes pour un premier été.

Chargement de l’image Ce soir, 19 juillet 1985

L’inauguration du Monstre a lieu le 19 juillet 1985 comme en témoigne ce reportage au bulletin de nouvelles Ce soir.

Les travailleurs qui ont monté les 1200 mètres de rails de ce manège sont les premiers à pouvoir en faire l’essai.

Des files de plus en plus longues s’étireront ensuite à travers le dédale d’escaliers de bois pour faire un tour, ou deux.

En 1985, ces montagnes russes à double voie sont les deuxièmes plus élevées au monde.

L’expérience que procure le trajet sur les rails de bois en fait aussi un manège unique, prisé des amateurs encore de nos jours.

Le Cobra

Dix ans plus tard, c’est Le Cobra qui fait courir les foules.

Installées dans le secteur où se trouvait anciennement l’Aqua-Parc, les montagnes russes du Cobra ont la particularité d’être empruntées en se tenant debout.

Chargement de l’image Bon matin, 15 mai 1995

Le Cobra vise à attirer les amateurs de sensations fortes et les ados qui veulent virer en tous sens , explique la représentante du parc des Îles à l’émission Bon matin du 15 mai 1995.

Pour l’animateur Michel Viens, qui ne semble pas trop emballé par ce nouveau manège, Micheline Giard recommande plutôt le Volcanozor ou encore le Mégadôme Nintendo.

Des attractions qui ont disparu du site de La Ronde, tout comme Le Cobra, démantelé en 2016.

La Ronde passe à Six Flags

Au tournant des années 2000, la compagnie américaine Six Flags fait l'acquisition de La Ronde.

Le géant américain possède alors près d'une quarantaine de parcs d'attractions à travers sept pays.

Chargement de l’image

À l'émission RDI Junior du 11 mai 2001, l'animateur François-Étienne Paré résume aux jeunes téléspectateurs ce que cette transaction implique.

Six Flags souhaite changer le visage du parc d'attractions montréalais en rénovant le site et en installant de nouveaux manèges.

La construction d'un village historique et d'un fort d'antan, le Fort Edmonton, est notamment prévue.

La compagnie américaine souhaite aussi intégrer une section réservée aux personnages des Looney Tunes et une autre aux superhéros, comme Superman et Batman.

Mais ce dernier projet a-t-il réellement vu le jour?

Le Goliath

Le Goliath est sans doute le manège de plus grande envergure inauguré à La Ronde son acquisition par Six Flags.

Chargement de l’image Le Téléjournal/Montréal, 11 mai 2006

Le 11 mai 2006, la journaliste Julie Marcoux en fait l’essai pour le Téléjournal/Montréal.

Construit au coût de 19 millions de dollars, Le Goliath constitue la montagne russe la plus rapide, la plus longue et la plus haute au Canada.

Le manège à haute intensité avec ses rails de métal jalonnés de 10 immenses côtes fait d’ailleurs partie des manèges ouverts pour la saison 2021 du parc d’attractions montréalais.

Chargement de l’image Interlude sur La Ronde, 1973

Pour les plus nostalgiques, voici les attractions de La Ronde telles qu’on les présentait dans un interlude à la télévision de Radio-Canada en 1973.

Si certains manèges ont disparu, bien des jeux d’adresse continuent de causer des maux de tête à ceux qui s'y prêtent...