Un Mexicain demande un statut permanent pour tous les travailleurs agricoles

Luis Gabriel Flores Flores a remis jeudi matin à Toronto une requête au bureau du ministre fédéral de l'Immigration, Marco Mendicino, pour obtenir du gouvernement canadien une meilleure protection au sujet des droits des travailleurs agricoles au pays.

Je n'ai pas peur de parler et mon histoire n'est pas unique, de nombreux autres travailleurs la partagent. Je demande un meilleur statut pour que nous soyons tous mieux protégés , dit-il devant le bureau de circonscription du ministre.

L'homme de 36 ans affirme que les travailleurs saisonniers participent eux aussi à l'économie du Canada. Nous devrions avoir les mêmes droits que les autres et être traités avec justice et respect, c'est pourquoi nous devons obtenir le statut permanent d'immigrant , poursuit-il.

Le groupe Migrant Workers Alliance for Change avait organisé la conférence de presse devant le bureau de comté du ministre de l'Immigration, Marco Mendicino. Photo : La Presse canadienne / Galit Rodan

M. Flores affirme que les conditions de vie chez son ancien employeur étaient horribles et qu'il a été maltraité par son ancien patron, l'exploitant agricole Scotlynn.

Nous vivons à l'étroit, avec des toilettes communes, il est impossible d'y faire respecter les règles de la distanciation physique, nous n'avons aucun équipement de protection personnel, ni masque, ni gel désinfectant. Une citation de :Luis Gabriel Flores Flores, ressortissant mexicain

M. Flores est venu pour la première fois au Canada en 2014. Il en est à son sixième séjour au pays. Il affirme que son travail est essentiel pour sa famille au Mexique. Il a deux petites filles et sa mère a besoin d'une opération dont les coûts sont trop élevés sans son salaire.

M. Lopez affirme que les conditions de vie et de travail chez son ancien employeur étaient pénibles. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le Mexicain a été embauché au printemps par l'entreprise Scotlynn à Vittoria, près de Port Dover, sur le lac Érié. L'un de ses compatriotes, Juan López Chaparro, y est décédé des suites de la COVID-19 le 20 juin dernier.

Mon ancien employeur aurait dû prendre la responsabilité de ce décès et il aurait dû prendre toutes les mesures qui s'imposaient pour nous protéger , explique-t-il.

Syed Hussan dit que le ministre doit prendre des mesures immédiates, parce que la vie et la sécurité des travailleurs agricoles sont en jeu. Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

M. Flores a toutefois été renvoyé pour avoir parlé aux médias lors de sa quarantaine, après avoir contracté le virus. Il leur avait notamment décrit les conditions de vie dans les baraques et révélé que ceux qui refusaient de travailler étaient menacés d'être renvoyés chez eux.

Il affirme aujourd'hui qu'il ne peut se permettre d'être renvoyé au Mexique. J'ai besoin de travailler pour payer l'opération de ma mère à Mexico, mais mon statut de travailleur saisonnier fait en sorte que je serai renvoyé chez moi faute de travail , précise-t-il.

M. Flores affirme qu'il n'a reçu aucune aide de la part du consulat du Mexique à Toronto. Ils ne se sont même pas intéressés à mon cas, à ma santé , allègue-t-il.

Marco Mendicino est le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le directeur général du groupe Migrant Workers Alliance for Change, Syed Hussan, affirme que le statut précaire de ces travailleurs saisonniers autorise leur employeur à les exploiter et à les menacer de représailles. Les lois doivent, selon lui, être modifiées pour mieux les protéger des mauvais patrons.

Nous demandons au premier ministre Trudeau et à son ministre de l'Immigration de faire en sorte que plus aucun travailleur agricole ne soit renvoyé, puni, maltraité, menacé d'expulsion, privé de service de santé ou inquiété pour avoir parlé à la presse. Une citation de :Syed Hussan, du groupe Migrant Workers Alliance for Change

M. Hussan rappelle que plus de 1100 travailleurs ont été infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie et que trois en sont morts. Ils n'ont pas accès à des services essentiels, comme la santé, ou à de bonnes conditions de vie et de travail à cause de leur statut précaire , dit-il.

L'avocat John No du Bureau juridique de la communauté Parkdale à Toronto. Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

Le groupe demande en outre au gouvernement fédéral qu'il cesse d'octroyer aux agriculteurs un contrôle total sur leurs travailleurs saisonniers. M. Hussan soutient que ces étrangers doivent être en mesure de se protéger contre l'exploitation.

Les employeurs sont en mesure d'agir en toute impunité et d'ignorer les lois, parce que le rapport de force avec leurs employés est disproportionné et toujours à leur avantage, particulièrement lorsque le travail est précaire ou temporaire. Une citation de :John No, du Bureau juridique de la communauté de Parkdale

L'avocat John No rappelle que la loi provinciale sur la santé et la sécurité au travail protège quiconque contre tout acte de représailles de la part d'un employeur. Le fait de pénaliser un employé et d'en faire un exemple envoie le message selon lequel les travailleurs agricoles seront punis s'ils osent parler à la presse , poursuit-il.

M. Flores a déposé une plainte au sujet de son renvoi devant la Commission des relations de travail de l'Ontario.