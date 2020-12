Champion de courses de voiture à 80 ans

Un véritable passionné de course automobile parcourt les pistes de course de l’Abitibi-Témiscamingue et du Québec depuis près de six décennies.

Maintenant âgé de 80 ans, Bruno Würtz est même monté sur le podium à trois reprises lors du Stock car de Taschereau il y a quelques jours dans la catégorie des 8 cylindres modifiés.

Originaire de l’Alsace, Bruno Würtz est adolescent lorsqu’il arrive en Abitibi. Rapidement, il tombe en amour avec les grands espaces et part travailler dans les forêts de la région.

Au printemps, quand les travaux en forêt ralentissent, il passe quelques mois à Montréal; c’est là qu’il découvre la course automobile pour la première fois au début des années 60.

J’avais 19 ans, 20 ans, je suis allé voir des courses au Fury Speedway à Montréal-Nord. C’est là que j’ai vraiment eu la piqûre, j’ai même embarqué dans une démolition! , raconte M. Würtz.

L'homme qui a soufflé ses 80 bougies cumule les souvenirs liés à la course. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

À son retour dans la région, des passionnés ouvrent une première piste de course à La Sarre.

On a couru une quinzaine d’années [à La Sarre], après il y a eu St-Edmond près de Val-d’Or. J’ai coursé aussi par en bas, à Mont-Laurier et même à St-Eustache quelques fois.

J’ai toujours coursé, j’ai toujours aimé ça. J’ai un feeling, en bon québécois, j’ai un feeling et je pense que j’empire avec l’âge , poursuit Bruno Würtz en riant.

Celui que tout le monde reconnaît avec son véhicule mauve n’a pas froid aux yeux. Son bolide peut rouler à plus de 125 km/h sur la piste et il ne se laisse pas arrêter par les accidents.

À Beaudry, il y a à peu près 5 ans, j’ai eu 6 côtes de cassées et le dentier. C’est des affaires qui arrivent ! Je ne pense même pas à ça, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, sinon tu ne courserais pas!

La voiture de Bruno Würtz est facilement reconnaissable pour les amateurs de course. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Tant que je vais avoir la santé, je vais le faire. Ça aiguise les réflexes et l’expérience y fait. J’espère qu’il y aura des gens qui vont pouvoir continuer aussi.

Chez lui à Authier-Nord, Bruno Würtz a tout l’espace nécessaire pour entreposer ses voitures et effectuer les nombreuses réparations que nécessitent son bolide.

La boisson j’en prends pas, la drogue non plus, mon argent je le mets là-dessus! Ça ne se fait pas du jour au lendemain, que se soit les pièces, la transmission, le moteur, le radiateur, on améliore un peu, aujourd’hui ça vaudrait facilement 15 000 $ et même plus, je suis modeste un peu. On organise ça pour que ça ne coûte pas trop cher, avec les moyens du bord. Après ça, je fais tout moi-même, en général les réparations, je fais ça moi-même.

Bruno Würtz estime que sa voiture de course vaut maintenant 15 000 $. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Il est aussi entouré d’un mécanicien et de ses fils qui lui donnent un bon coup de main. Même un de ses petits-fils capote , comme il le dit lui-même!