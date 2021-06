L’idée d’une formation politique fédérale centrée sur le Québec germe le 21 mai 1990.

Ce jour-là, le ministre progressiste-conservateur Lucien Bouchard claque la porte de son parti pour siéger comme indépendant.

Lucien Bouchard est fortement en désaccord avec le rapport Charest, fruit d’un comité d’étude chargé de répondre aux demandes des différentes provinces afin d’éviter l'échec de l'accord du lac Meech.

Ce rapport accrédite à peu près toutes les tentatives des ennemis de l'accord du lac Meech pour le diluer et asséner le coup de grâce au Québec , dénonce Lucien Bouchard à la Chambre des communes.

L’analyse que fait Lucien Bouchard des recommandations du rapport présidé par le député progressiste-conservateur Jean Charest est aussi brutale que cinglante, souligne le journaliste Daniel L’Heureux au Téléjournal du 22 mai 1990.

Sa démission crée toute une commotion dans le gouvernement. Le premier ministre Brian Mulroney perd en Lucien Bouchard son lieutenant québécois et, surtout, son porte-étendard de la réconciliation nationale.

L'avenir du Québec passe par la souveraineté-association, défend à présent Lucien Bouchard. Et il avertit du même coup la province de ne pas tomber dans le traquenard du rapport Charest.

Un mois plus tard, faute d’un accord unanime entre les dix provinces qui forment le Canada, l’accord du lac Meech est effectivement enterré.

Le 25 juillet 1990, le ministre démissionnaire Lucien Bouchard a une seconde annonce à faire, comme en témoigne cet extrait du Téléjournal animé par Céline Galipeau.

Avec cinq ex-conservateurs déçus de l’échec de l’accord du lac Meech, il fonde un regroupement : le Bloc québécois.

Un groupe parlementaire qui n’est pas issu d’un seul parti, puisque l’ancien libéral Jean Lapierre se joint aussi au mouvement.

Aujourd'hui, je me sens fier d'être du groupe de ceux et celles qui ont décidé de se tenir debout à Ottawa et qui ont choisi leur véritable priorité qui est celle de défendre les intérêts supérieurs du Québec.

Une citation de :Jean Lapierre, député de Shefford