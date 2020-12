Une microculture de cannabis maintenant en activité à Amos

Après quatre ans de démarches auprès de Santé Canada, les deux fondateurs Carl Richard et Daniel Lessard ont finalement obtenu leur licence en avril dernier.

Ils ont ensuite entamé la mise en place de leurs installations. La culture des plants de cannabis s’effectue dans des conteneurs maritimes qui ont été complètement aménagés pour respecter les standards de production.

On a développé de petites unités de culture étanches où on peut avoir de petites unités indépendantes, explique le cofondateur de Mindicanna, Carl Richard. On a vraiment adapté les conteneurs maritimes, on trouvait vraiment que c’était LA solution parce que ça répondait à tous nos besoins : c’était rapide, on peut faire une installation sur deux étages et on aimait le côté sécuritaire aussi du conteneur maritime.

Des conteneurs maritimes sont utilisés pour la culture du cannabis. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Mindicanna a obtenu une licence pour une microculture sur un maximum de 200 mètres carrés.

Si tout se déroule comme prévu, l’entreprise espère produire 500 kilogrammes de cannabis lors de sa première année d’opération, autant pour les marchés médical que récréatif.

On a des discussions avec un distributeur qui a déjà accès au marché récréatif et on a une licence de vente médicale, qui nous autorise à vendre directement aux clients médicaux , ajoute M. Richard.

La première récolte devrait avoir lieu d’ici quatre semaines. Plusieurs variétés de cannabis seront cultivées, qui ont toutes leurs propres particularités.

L’entreprise espère produire 500 kilogrammes de cannabis lors de sa première année d’opération. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Dans chaque conteneur ou chaque unité de culture, le taux d’humidité, la température et l’injection de CO2 sont contrôlés.

Le cannabis, c’est une plante, il faut seulement s’imaginer que ce qu’on lui demande, c’est un rendement olympique! On ne veut pas juste qu’elle soit bonne, on veut qu’elle soit la plus performante possible sur tous les volets. Donc oui, on va fertiliser comme une autre plante, mais on veut être à 100 % dans tous ces volets-là. Donc on va voir des produits qui ne sont pas souvent utilisés, tout simplement parce qu’ils sont trop dispendieux pour les utiliser dans les fruits et légumes.

Un lieu sécurisé

Les entrepreneurs qui désirent se lancer dans la culture de cannabis doivent montrer patte blanche auprès des autorités avant d’obtenir une licence.

La Gendarmerie royale du Canada mène une enquête sur les antécédents judiciaires, leur famille et les activités des demandeurs.

Les employés doivent aussi passer par une vérification des antécédents judiciaires.

Les employés doivent respecter des mesures sanitaires très strictes. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

N’entre pas qui veut dans une usine de cannabis. Chaque visiteur doit être enregistré et est filmé en tout temps.

Pour pouvoir rentrer dans une pièce avec du cannabis présent, il faut toujours avoir des employés avec des attestations de sécurité comme moi. Et il y a seulement moi et mon collègue M. Lessard qui avons accès à la pièce avec le matériel fini. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais on est filmés sur caméra sous plusieurs angles , rappelle Carl Richard.

Santé Canada peut demander en tout temps à revoir une période sur les caméras de sécurité.

De gauche à droite : Daniel Lessard et Carl Richard, cofondateurs de Mindicanna. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Tous les employés doivent donc remplir un registre qui détaille leurs déplacements d’une pièce à l’autre avec des heures précises.

La sécurité passe aussi par le port d’équipements de protection individuelle en tout temps dans les installations, même avant la pandémie de COVID-19.

On pourrait faire autant un abattoir animal ici que la culture du cannabis, ce sont les mêmes normes , indique M. Richard.

Une expertise reconnue à travers le Québec

Les longs mois précédant le début de la production ont permis aux deux fondateurs de Midicanna de développer une expertise pour guider les futurs producteurs dans leurs démarches.

En plus de la production, ils offrent aussi de la consultation. Ils ont une cinquantaine de clients au Québec et en Ontario.

L'entreprise Mindicanna, installée à Amos. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Les profits réalisés avec le volet consultation de l’entreprise ont aussi permis de financer le projet d’une usine de plus d’un demi-million de dollars.

Le marché financier standard, c’est complètement fermé pour le marché du cannabis. C’est un marché trop nouveau, il n’y a pas de données. Donc, les institutions financières, tous les organismes qui donnent des aides au développement, ils ne sont pas au rendez-vous , explique le cofondateur Carl Richard.