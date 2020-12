Modernisation de l’hôpital de Maria : le CISSS remet les pendules à l’heure

« aucune demande »Bien que le premier ministre François Legault ait affirmé n’avoir reçu concernant la modernisation de l’hôpital de Maria, le Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) de la Gaspésie rétorque que les démarches sont enclenchées depuis 2018 et que le processus « suit son cours ».

Lors de son passage à Carleton-sur-Mer jeudi, François Legault a insisté sur l'importance de rénover l’hôpital de Maria ou de construire un nouveau bâtiment, après sa rencontre avec la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Chantal Duguay.

Pour l'instant, on n’a pas de demande, a déclaré jeudi M. Legault. J'étais surpris et j'ai dit à Mme Duguay : "Est-ce qu'on peut avoir une demande"?

Le premier ministre François Legault a rencontré les dirigeants des CISSS de la Gaspésie et des Îles lors de son arrêt à Carleton-sur-Mer jeudi (archives). Photo : Gouvernement du Québec

Après cette déclaration, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie tient à rappeler qu'à la suite de la résolution adoptée en 2018 par le conseil d'administration pour amorcer le processus de construction d'un nouvel hôpital, une demande a été faite au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour mandater des professionnels afin d’analyser la désuétude des installations.

Actuellement, on est à la 4e étape du processus (voir tableau ci-bas), qui est l’élaboration d’un plan directeur clinique et immobilier (PDCI) , explique la responsable des communications du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Catherine Blouin. C’est une firme d’experts qui a le mandat de réaliser ce plan et qui y travaille depuis août 2019. Le plan directeur sera déposé en décembre 2020, après quoi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux doit le transmettre au ministre.

Le CISSS CISSS de la Gaspésie s’explique mal les propos de M. Legault. Selon Mme Blouin, les différentes étapes franchies ont été abordées lors de la rencontre privée.

On a informé M. Legault qu’on était à l’élaboration du PDCI Plan directeur clinique et immobilier et que le projet serait déposé au ministère dans les prochains mois , assure Mme Blouin.

M. Legault faisait sans doute référence au PDCI plan directeur clinique et immobilier qu'il attend de recevoir au cours des prochains mois. Simplement pour cette étape-là, c’est plus d’un an de travail. Catherine Blouin, agente d’information au CISSS de la Gaspésie

Un plan directeur clinique et immobilier est exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en fonction de la complexité et de l’envergure des projets. Il s’agit d’une analyse fonctionnelle du bâtiment d’un point de vue clinique et immobilier , ainsi que de l’étude des besoins actuels et futurs.

Il y a beaucoup d’étapes dans ce genre de projet-là, explique Mme Blouin. C’est un projet d’envergure. Dans le cas qui nous concerne, le processus suit vraiment son cours.

Bien que le conseil d'administration du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie se soit prononcé en faveur de la construction d'un nouvel hôpital, le plan directeur attendu cet hiver pourrait recommander d'autres scénarios comme le réaménagement d’unité ou l’agrandissement du bâtiment actuel.

Étapes à franchir pour moderniser l’hôpital de Maria Demande au MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux de mandater des professionnels afin d’analyser la désuétude fonctionnelle et immobilière de l’installation Approbation du MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux de procéder à la réalisation d’un plan directeur clinique et immobilier (PDCI) Réalisation d’un appel d’offres et octroi d’un mandat à une firme spécialisée en vue de réaliser le PDCI plan directeur clinique et immobilier Élaboration du PDCI plan directeur clinique et immobilier (étape en cours) Dépôt du rapport au MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux et identification des priorités d’investissement (projet) Réalisation des programmes fonctionnels et techniques en fonction de la séquence d’investissements identifiée Dépôt du projet pour approbation par le MSSS Ministère de la Santé et des services sociaux Obtention des approbations Appel d’offres pour identifier les professionnels Réalisation des plans et devis Appel d’offres pour identifier l’entrepreneur Réalisation des travaux Prise de possession provisoire Prise de possession sans réserve

Le député veut plus de transparence du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, qualifie la situation d’ un peu particulière et estime que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie aurait dû mieux informer la classe politique de ses démarches en vue de la modernisation de l’hôpital.

Je souhaite, mentionne-t-il, que les instances politiques soient au courant que, si le besoin est, qu’on soit interpellé, mais de ne pas nous tenir dans l'ignorance. Même le préfet ne savait pas que le dossier cheminait et qu’il n’y avait pas de demande au premier ministre. Ce qui a surpris tout le monde, c’est que le premier ministre, en réunion avec les préfets et les maires, a dit que c’était un dossier important sur lequel le gouvernement n’avait pas été interpellé.

C’est un projet qui peut être soutenu par la classe politique. On peut défendre le dossier, s’assurer qu’il n’y a pas de sable dans l’engrenage au niveau des fonctionnaires. Sylvain Roy, député de Bonaventure

«Je trouve ça important que les députés est la classe politique soient informés du cheminement du dossier», soutient le député de Bonaventure, Sylvain Roy. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose