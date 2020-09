La juge à la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg est décédée

Ruth Bader Ginsburg avait été nommée par Bill Clinton juge à la Cour suprême des États-Unis en 1993. Elle a été la deuxième femme à être nommée à cette instance où elle a siégé durant plus de 27 ans.

Malgré des séances bihebdomadaires de chimiothérapie pour traiter son cancer, la magistrate de 87 ans se déclarait capable de maintenir son activité quotidienne.

J'ai souvent dit que je resterais membre de la Cour aussi longtemps que je pourrais faire le travail à plein régime , avait-elle déclaré dans un communiqué suivant la mauvaise nouvelle. Je reste pleinement en mesure de le faire , avait-elle certifié le 17 juillet dans un communiqué de presse.

Elle était reconnue pour ses combats pour la cause des femmes, les minorités et l’environnement, capable parfois de rallier deux des juges conservateurs les plus modérés. Ce fut le cas récemment quand la Cour suprême a infligé des revers au président Trump en matière de droits des salariés homosexuels et transgenres ou en invalidant sa décision d’annuler les protections accordées à près de 700 000 jeunes migrants.

Multiples combats contre le cancer

Ces dernières années, Notorious RBG , comme la surnommaient affectueusement ses partisans, avait subi une opération pour retirer des nodules cancéreux au poumon et avait reçu un traitement à base de radiations pour un cancer au pancréas. Elle avait également combattu quatre cancers durant les années 1990.

Ses hospitalisations récentes n’étaient pas dues au retour du cancer, mais visaient à éliminer des calculs biliaires et à traiter une infection.

Mme Bader Ginsburg était l’une des quatre juges progressistes sur les neuf que compte le Cour suprême américaine. Ses partisans craignent que son départ ne fasse pencher pour longtemps le droit américain dans le camp conservateur.

Sous l’administration Obama des démocrates l’avait enjointe à démissionner, mais elle avait déclaré en 2013 ne pas en voir l’utilité étant donné que les démocrates s’en sortent bien aux élections présidentielles .

Depuis son arrivée au pouvoir, le président Trump a déjà nommé deux juges favorables au port d’armes et opposés à l’avortement.

Une juriste d’une importance historique