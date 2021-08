Atterrissage d'urgence vendredi matin à Rouyn-Noranda

L'aéronef était en difficulté puisque son train d'atterrissage était non fonctionnel.

Le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec résume les événements ainsi :

Les mesures de sécurité ont été mises en place, l'appareil s'est posé, apparemment sur le ventre, mais cela n'a pas eu de conséquence. Parmi la dizaine de personnes à bord, aucune n'a été blessée , dit-il.

L'atterrissage a été réussi et à l'arrivée des services d'urgence, pas de flammes ni fumée ne se dégageaient de l'appareil.

Une passagère qui était à bort de l'avion, Marie-Josée Jalbert raconte ce qu'elle a vécu.