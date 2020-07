Les Sentiers de l'Estrie veulent maintenir la gratuité du mont Orford

C'est la résolution qu'ont adoptée les membres de l'organisme lors de leur assemblée générale tenue le 13 juin dernier, explique-t-on par voie de communiqué.

Une lettre en ce sens a par ailleurs été acheminée à la Corporation et au ministère des Fôrets, de la Faune et des Parcs.

Nous sommes informés du fait que l’introduction d’une telle tarification a été l’objet de manifestations d’opposition de la part de groupes et individus et que des discussions sont en cours pour trouver une solution qui devrait permettre de maintenir la gratuité d’accès aux marcheurs et randonneurs , indique Marie-Claire Pelletier, présidente du conseil d’administration de l’organisme.

Cela va dans le sens des préoccupations exprimées par nos membres et nous l’appuyons donc et sommes confiants qu’une solution acceptable sera trouvée , poursuit-elle.

La tarification pour l’accès aux sentiers de marche du mont Orford devrait être effective à partir du 20 juillet.

Au début du mois, trois citoyennes de Magog et Sherbrooke ont intenté une poursuite à l’encontre de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford, ministre Pierre Dufour et de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) pour non-respect de la Loi sur les parcs et du bail qui lie la Corporation Ski et Golf Mont-Orford au gouvernement.