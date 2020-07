Vaste piratage de comptes Twitter de personnalités et d'entreprises

Les comptes Twitter de plusieurs personnalités, dont Bill Gates et Elon Musk, et de grandes entreprises américaines, comme Apple, ont été victimes mercredi après-midi d'un piratage massif lié aux cryptomonnaies.

En plus du fondateur de Microsoft, Bill Gates, du directeur général de Tesla et fondateur de Space X, Elon Musk, et de l'entreprise informatique Apple, les comptes Twitter du candidat démocrate à la présidence américaine Joe Biden, du rappeur Kanye West, du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, de l'ancien président américain Barack Obama et des milliardaires Warren Buffet et Michael Bloomberg ont aussi été piratés, ainsi que celui de l'entreprise de services de transport Uber.

Les tweets ayant pris place sur ces comptes invitaient notamment les internautes à faire parvenir des bitcoins à des adresses spécifiques, promettant de renvoyer en échange le double des montants transférés.

Le compte de Bill Gates expliquait notamment que Tout le monde me demande de rendre ce que j’ai reçu, et c'est le moment . Il recommandait également aux internautes de faire vite : Cela ne dure que 30 minutes. Profitez-en! .

Le compte de Joe Biden disait de son côté : Je redonne à la communauté .

Twitter a confirmé un incident de sécurité et dit travailler à le résoudre.

Les messages ont été rapidement effacés, mais il a été difficile de reprendre le contrôle de certains comptes. Sur le compte d’Elon Musk, par exemple, le tweet problématique a été supprimé, mais un deuxième, puis un troisième message du même genre sont réapparus un peu plus tard.

Le média social a informé ses usagers qu’ils seraient peut-être dans l’impossibilité, pendant que nous examinons et traitons cet incident , d’envoyer des messages ou de réinitialiser leur mot de passe.

Les chaînes de blocs (qui enregistrent les transactions liées à la cryptomonnaie qui ont été effectuées) accessibles au public montrent que les escrocs ont reçu plus de 100 000 $ de bitcoins.