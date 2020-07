Un homme suspecté d’agressions sexuelles sur des aînées recherché

Le 29 juin, un homme entre 30 et 40 ans s’est introduit à l’intérieur du CHSLD et se serait rendu sur l’un des étages. Il est entré dans la chambre de deux dames et a commis des agressions sexuelles sur chacune d’elle , explique Samuel Ducharme, relationniste au SPS.

Les faits seraient déroulés entre 08 h 30 et 09 h 30 dans ce CHSLD situé sur la rue Belvédère.

Le suspect recherché est un homme blanc de corpulence moyenne avec les cheveux noirs et gris.

Il mesurerait environ 1 m 78 (5 pi 10 po) et pèserait environ 77 kg (170 livres).

Au moment des faits, l’homme portait une casquette portée à l’envers, un coton ouaté et des shorts de couleur grise.

Le SPS demande à toute personne qui aurait des informations de les joindre.

L’homme est recherché depuis le 2 juillet par les forces de l’ordre.