Mitch Bourbonnière reçoit l’Ordre du Manitoba

L'Ordre du Manitoba, la plus haute distinction de la province, reconnaît chaque année les particuliers qui ont fait une différence importante dans la vie sociale, économique ou culturelle des Manitobains.

M. Bourbonniere, travailleur social de formation, est l’un des membres fondateurs des patrouilles Bear Clan Patrol et Mama Bear Clan. Il est également bénévole pour de nombreux organismes autochtones, dont Drag the Red, un groupe qui parcourt la rivière Rouge et ses berges en vue d’aider à retrouver des traces de personnes disparues, et Ogijiita Pimatswin Kinamatwin, qui vient en aide aux jeunes adultes autochtones à risque et à leurs familles.

Michel Bourbonnière avait déjà été honoré à Rideau Hall et avait reçu la médaille de la bravoure pour avoir sauvé une adolescente de la rivière Assiniboine le 4 décembre 2016 (archives). Photo : Michel Bourbonnière

Outre son implication communautaire, il est récipiendaire de deux décorations de la gouverneure générale pour acte de bravoure et service méritoire, ainsi que de la médaille de bronze pour acte de bravoure de la Société canadienne pour les causes humanitaires, pour avoir courageusement plongé dans les eaux d’une rivière de Winnipeg afin de sauver une jeune femme en décembre 2016.

M. Bourbonnière attribue son altruisme à ses parents ainsi qu’à son éducation. C’était vraiment mes parents qui me servaient de modèle, sur comment traiter les gens. Et j’ai eu une petite enfance assez difficile. Ce qui m’a permis de mieux me sentir face à moi-même, c’était aider les autres.

Mais ce qui m’inspire le plus, c’est la résilience des communautés avec qui je travaille, la résilience des gens qui ont vécu toutes sortes de traumatismes. Mitch Bourbonnière, récipiendaire de l'Ordre du Manitoba

Malgré ses importants accomplissements, l’homme affirme qu’il est surtout fier de ses collègues et il se dit reconnaissant des gens avec qui il collabore. L’honneur, ce n’est pas simplement pour moi. Je le partage avec tous les travailleurs qui travaillent avec moi qui font beaucoup, beaucoup de bonnes choses dans leur communauté.

Mitch Bourbonnière sera décoré de l'Ordre du Manitoba, tout comme l’ancien chef du parti progressiste-conservateur Stewart Murray et le commentateur sportif Scott Oake, avec neuf autres personnes, à une date ultérieure. L'annonce et la cérémonie d’investiture ont été retardées cette année en raison de la pandémie.