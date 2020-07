Des tenanciers de bars du marché By s’opposent au devancement des heures de fermeture

Les propriétaires de bars du marché By redoutent l’adoption d’une motion par le conseil municipal, selon laquelle ils devront fermer leur terrasse à minuit, soit deux heures plus tôt qu’à la normale.

C’est le conseiller Mathieu Fleury qui va soumettre cette proposition à ses collègues plus tard lors de leur rencontre mercredi. L’élu du quartier Rideau-Vanier — qui comprend le marché By — a souligné que 16 entreprises du secteur ont reçu des amendes pour avoir enfreint les restrictions de santé publique.

La motion qu’il entend présenter prévoit cependant que les espaces intérieurs des bars, qui pourront de nouveau accueillir des clients dès vendredi, pourront fermer à 2 h.

Des bars déjà en difficulté

Les tenanciers de bars du quartier voient d’un mauvais œil cette nouvelle mesure. Deux heures par soirée, ça représente beaucoup de ventes. On commence à peine à se relever, à ravoir un bon roulement. On dirait que ça va nous faire reculer de plusieurs pas , craint Bob Firestone, le propriétaire du Blue Cactus Bar and Grill.

Tout le monde a investi beaucoup d’argent pour se bâtir une terrasse et ramener de la clientèle dans le marché By. Bob Firestone, propriétaire du Blue Cactus Bar and Grill.

Les terrasses ont pu rouvrir en Ontario au début du mois de juin, et les propriétaires de bars et de restaurants ont voulu profiter de cette permission pour étendre au maximum leur espace de terrasse et ainsi assurer une distance suffisante entre leurs clients.

Certains, comme les responsable du pub Heart & Crown, ont décidé de prendre leur temps avant de rouvrir, question de bien implanter les mesures recommandées par la santé publique. Perdre deux heures de ventes est une mesure frustrante pour la présidente-directrice générale de l’entreprise, Shauna Bradley.

On fait un peu moins que la moitié de notre chiffre d’affaires normal à ce temps-ci de l’année, sans piste de danse, sans musique et en se conformant à toutes les mesures de sécurité. C’est notre priorité , souligne-t-elle.

Et maintenant, on nous enlève ces deux heures cruciales, sans même nous consulter ou nous avertir. Rien , renchérit-elle.

Des foules de Gatineau

Selon la Ville d’Ottawa, un des problèmes est l’afflux de clients venus de l’autre côté de la rivière des Outaouais, où les établissements doivent maintenant fermer à minuit.

Les fêtards qui veulent poursuivre les festivités mettent donc le cap sur le marché By, un revirement de situation pour le moins curieux, car historiquement, c’étaient les Ontariens qui allaient veiller jusqu’au petit matin à Gatineau. La motion de Mathieu Fleury prévoit que l’heure de la dernière tournée pourra être revue en août. Les discussions sur la motion en question devraient avoir lieu à la fin de la rencontre du conseil mercredi.

Avec les informations de Hillary Johnstone de CBC