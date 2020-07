Dépistage de la COVID-19 : le temps d'attente est inacceptable, dit Valérie Plante

Depuis mardi, des milliers de personnes doivent patienter parfois plus de quatre heures en file, à l’extérieur, pour accéder à l’une des trois cliniques de dépistage aménagées à Montréal par la Direction régionale de santé publique.

Aux prises avec une augmentation des cas de COVID-19 parmi la clientèle des bars, la santé publique a demandé samedi à toutes les personnes qui ont fréquenté un bar de la métropole depuis le 1er juillet de passer un test de dépistage du coronavirus.

Or, l’appel a été si bien reçu par les Montréalais que de longues files d’attente s’étirent, depuis, devant les trois cliniques de dépistage sans rendez-vous ouvertes à l’Hôtel-Dieu de Montréal, à la clinique Chauveau de l’est de Montréal ainsi qu'au CLSC de Montréal-Nord.

Mais depuis le début de la semaine, il faut compter entre trois et cinq heures d'attente pour passer le test dans ces cliniques, qui n'avaient visiblement pas prévu un tel achalandage.

Je suis heureuse que les Montréalais répondent en si grand nombre, c’est une bonne nouvelle. Mais de les faire attendre pendant quatre ou cinq heures, ce n’est pas acceptable. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Moi, comme mairesse, mais également comme citoyenne, je m’attends à ce que lorsqu’il y a un appel qui est fait par la santé publique comme quoi il faut un dépistage massif, eh bien il faut qu’il y ait les ressources , a déclaré mercredi la mairesse Plante.

La Ville de Montréal a offert de l’aide, on a des autobus qui sont prêts, on a demandé à ce que d’autres sites soient ouverts, ça ne va pas assez vite.

Pour la mairesse, la Ville peut choisir des sites pour installer de nouvelles cliniques mobiles et fournir de l’équipement, mais une fois que tout est en place, il faut du personnel et des infirmières pour faire fonctionner ces cliniques, ce dont la Ville ne dispose pas.

Plus de 3300 personnes se sont présentées dimanche et lundi dans ces cliniques pour y subir un test de dépistage. Des files d'attente de plus de 500 mètres ont été observées mardi à l'Hôtel-Dieu de Montréal.

Moi, ce que je veux, c’est qu’on facilite la vie des gens qui se conforment, qui respectent les règles, qui ne veulent pas que ça revienne. Valérie Plante, mairesse de Montréal