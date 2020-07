Un agent de la GRC suspendu après avoir publié du contenu jugé raciste sur Facebook

Un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la petite communauté de Sayward dans le nord de l’île de Vancouver a été suspendu après le dépôt d’une plainte qui soutient qu’il a publié sur Facebook du matériel à caractèere raciste, attisé par la rage et anti gouvernemental.

CBC a obtenu une copie de la plainte déposée contre Dustin Dahlman auprès de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC. Cet organe étudie les plaintes déposées au sujet de la conduite des policiers et émet des recommandations à la force policière.

Une porte-parole de la GRC Janelle Shoihet a confirmé dans un courriel que Dustin Dahlman a été suspendu le 1er juillet après que du matériel publié sur les réseaux sociaux eut été porté à l’attention de la force policière et qu’une enquête sur la conduite de l’agent eut été initiée.

La confiance du public est essentielle pour que la GRC remplisse son mandat efficacement et ce genre de commentaires peut l’éroder, souligne-t-elle. Les membres de la GRC doivent être sensibles culturellement et […] de traiter tous les Canadiens sans préjugés sur la race, la couleur ou le genre.

Elle ajoute que Dustin Dahlman a ensuite remis sa démission et qu’elle a été acceptée.

Dustin Dahlman dit ne pas être raciste

Sur une page Facebook au nom de Vedder McNutt maintenant retirée, Dustin Dahlman a publié des commentaires et des mèmes critiques du mouvement Black Lives Matter, et aussi de comportements policiers qu’il estimait trop doux et remettant en question les recommandations du gouvernement au sujet de la COVID-19.

L’homme avance qu’il n’est pas raciste et ajoute que dans le débat actuel au sujet du racisme et de la conduite de la police les gens sont appelés racistes juste parce qu’ils ont une opinion différente . Il dit croire que la vie des Noirs compte, mais qu’il pense aussi que toutes les vies comptent.

Il soutient aussi que la COVID-19 est réelle, mais qu’il ne croit pas l’information transmise par le gouvernement au sujet de la pandémie.

Dustin Dahlman affirme qu’il a remis sa démission avant d’être suspendu et qu’il revient maintenant sur sa décision. Il soutient vouloir entreprendre une action en justice contre la GRC pour se battre contre sa suspension.

Il a été en poste à Sayward pendant trois ans, après avoir passé six ans à Prince George et trois ans à Lytton.

D'après des informations d'Angela Sterritt, CBC