Les funérailles de Norah et Romy Carpentier seront célébrées lundi

Les obsèques se dérouleront le 20 juillet à la maison funéraire du Groupe Garneau, située sur le boulevard Guillaume Couture.

L'exposition est réservée aux membres de la famille et aux proches entre 9 h et 12 h.



Le public pourra rendre hommage à Norah Carpentier, 11 ans, et Romy Carpentier, 6 ans, entre 12 h et 15 h 30. Un maximum de 70 personnes pourra y prendre part simultanément.



Les célébrations auront lieu dès 16 h et seront retransmises sur écran géant à l'extérieur.

Vague de soutien pour la famille

Les corps des deux fillettes ont été découverts par la Sûreté du Québec (SQ) samedi, dans le secteur Saint-Agapit—Saint-Apollinaire. Leur père, Martin Carpentier, avec qui elles se trouvaient, est toujours activement recherché.

Amélie Lemieux a rendu un vibrant hommage à ses deux fillettes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La tragédie a ébranlé la province, qui a rapidement mis sur pied un mémorial temporaire et une campagne de sociofinancement pour venir en aide à la famille.



Lundi, la mère de Norah et Romy a pris la parole pour la première fois devant public. Elle a rendu un hommage poignant à ses deux filles.

Avec les informations d'Edith Hammond