Le nom de Maripier Morin retiré des nominations aux prix Artis 2020

Une semaine après avoir été dénoncée pour harcèlement sexuel et racisme par la chanteuse Safia Nolin , l’animatrice Maripier Morin est rayée de la liste des personnes nommées aux prix Artis, dont la remise est organisée par TVA.

Maripier Morin a admis avoir commis des gestes graves mettant en cause l’intégrité d’une personne [...]. Dans ces circonstances, TVA la retire de la liste des nommés Artis , a expliqué le réseau de télévision sur la page Facebook de ces prix.

Le 2 juillet dernier, Maripier Morin avait été nommée dans deux catégories : animateur/animatrice d’émissions de variétés ou de divertissement, et personnalité féminine de l’année.

À la suite des allégations formulées par Safia Nolin, Maripier Morin, qui n’a jamais nié ces accusations, a perdu plusieurs contrats publicitaires et a annoncé la suspension de ses activités professionnelles.

De plus, des émissions et séries la mettant en vedette, dont la série La faille, ont été retirées par Bell Média, ICI Tou.tv et Club Illico.

Maripier Morin est également en lice pour le prix Gémeaux de la meilleure animation d’un magazine d’intérêt social pour sa série documentaire Mais pourquoi?.