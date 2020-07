Zoom lance son propre écran de vidéoconférence

Produit par l’entreprise partenaire DTEN, l’appareil est en fait une large tablette équipée de trois caméras haute résolution et de huit microphones sur laquelle le logiciel Zoom est préinstallé, offrant un accès immédiat, simplifié et personnalisable aux différentes fonctionnalités du service vidéo.

L'appareil peut également être connecté sans fil à un ordinateur ou à un téléphone portable et servir de deuxième écran. Photo : Zoom

Son nom officiel est Zoom For Home – DTEN ME. Il est donc le premier d’une nouvelle gamme de produits pour la maison – Zoom For Home – que compte lancer l’entreprise en collaboration avec différents partenaires.

Après avoir nous-mêmes fait l'expérience du télétravail ces derniers mois, il était évident que nous devions innover avec une nouvelle catégorie de produits destinés aux gens qui travaillent à distance , a déclaré Eric Yuan, le patron de Zoom.

Zoom For Home – DTEN ME est offert en précommande sur le site de DTEN pour la somme de 599 $ US (environ 810 $ CA). Les livraisons doivent débuter en août.