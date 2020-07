Critiqué au sein de la Maison-Blanche, le Dr Anthony Fauci entend rester en poste

Dans une entrevue accordée mercredi à la revue The Atlantic, le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses a été invité à commenter les critiques formulées à son endroit par des responsables de la Maison-Blanche au cours des derniers jours, la dernière flèche ayant étant décochée la veille.

Sa réponse au journaliste qui lui a demandé s'il avait envisagé de démissionner a été claire : Non .

Je pense que le problème est trop important pour que je me lance dans ce genre de réflexions et de discussions. Je veux simplement faire mon travail. Je suis vraiment bon dans ce domaine. Je pense que je peux apporter ma contribution. Et je vais continuer à le faire. Dr Anthony Fauci

Le scientifique qui a conseillé six présidents, républicains comme démocrates, a dit trouver bizarres les efforts de l'administration Trump pour le discréditer, estimant que cela nuisait au président.

Après que la Maison-Blanche eut démenti, lundi, mener une campagne de dénigrement à l’endroit du Dr Fauci, le conseiller du président en matière de commerce, Peter Navarro, en a remis dans une courte lettre ouverte publiée mardi soir sur le site du quotidien USA Today.

Le Dr Anthony Fauci a un bon contact avec le public, mais il s'est trompé sur tous les sujets sur lesquels j'ai eu des échanges avec lui , a écrit M. Navarro, un économiste sans expertise médicale, reprenant les propos qu'il avait tenus le week-end dernier au Washington Post.

Lorsque vous me demandez si j'écoute les conseils du Dr Fauci, ma réponse est la suivante : seulement avec scepticisme et prudence. Peter Navarro, conseiller de la Maison-Blanche pour le commerce

Interrogé sur les commentaires de son conseiller en matière de commerce, le président Trump a répété qu'il avait une bonne relation avec le Dr Fauci.

Sur Twitter, la directrice des communications stratégiques de la Maison-Blanche, Alyssa Farah, a affirmé en matinée que Peter Navarro avait agi de son propre chef en contournant les processus habituels d’autorisation des lettres d'opinion écrites pour les médias par les collaborateurs du président. Un message répété aux journalistes par la Maison-Blanche.

Au cours de la fin de semaine dernière, des responsables de la Maison-Blanche ont attaqué, sous le couvert de l'anonymat, la crédibilité de l'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, fournissant une liste écrite d' erreurs qu'il aurait commises depuis le début de la pandémie.

Le lendemain, tant le président que sa porte-parole, Kayleigh McEnany, ont affirmé que les deux hommes avaient une bonne relation professionnelle.

Les critiques anonymes n'ont cependant pas surgi du néant. Jeudi dernier, au cours d'une entrevue au réseau Fox News, le président Trump a décrit le Dr Fauci comme un homme gentil qui avait cependant commis beaucoup d'erreurs .

Dans une entrevue récente au Financial Times, le Dr Fauci, absent des dernières conférences de presse de l'équipe de la Maison-Blanche sur le coronavirus, a lui-même révélé qu'il ne faisait plus directement de compte rendu au président Trump depuis au moins deux mois et qu'il ne l'avait pas rencontré à la Maison-Blanche depuis le 2 juin.