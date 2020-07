L'espoir des Blue Jays Jean-Christophe Masson jouera pour les Diamants

Je suis content de pouvoir jouer au baseball, enfin , a reconnu Jean-Christophe Masson en marge de son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, mardi soir. Depuis que le projet de ligue professionnelle à quatre équipes à Québec et Trois-Rivières était tombé à l’eau, le jeune athlète était en attente d’une réponse des Blue Jays, qui l’ont repêché l’été dernier, à savoir s’il avait la permission de jouer avec les Diamants.

J’ai reçu un courriel et des formulaires à signer de l’organisation, [mardi] matin. Dans le fond, c’est juste que les assurances des Blues Jays ne peuvent pas me couvrir quand je joue ici, mais c’est bien correct. Tout est sous contrôle et j’ai le go pour jouer cette année.

Jean-Christophe Masson à l'entraînement au centre Baseball 360 Photo : Radio-Canada

Alors qu'il devait disputer sa première saison professionnelle dans la ligue des recrues, dans les filiales du baseball majeur, cet été, Jean-Christophe Masson a vu son expérience au camp des Blue Jays coupée court, en mars, en raison de la pandémie de COVID-19. Depuis revenu s’entraîner à Québec, le voltigeur lévisien était à risque de passer plus d’un an sans jouer de véritable match.

Je suis content de pouvoir continuer mon développement et de voir des lanceurs. Tout est positif pour moi dans cette situation , s’est-il réjoui.

J’aime compétitionner et c'est ce qui me manquait en ce moment dans ma vie. C’est bien beau prendre des élans dans la cage, mais ce n’est pas le même sentiment qu’être sur le terrain. Jean-Christophe Masson, voltigeur de l'organisation des Blue Jays de Toronto

Les Diamants, un choix logique

Puis, pointe lui-même le joueur de 1m90 (6’3’’) , il aurait de toute façon joué avec les Diamants cette saison, si les Blue Jays ne l'avaient pas convaincu de faire une croix sur une carrière universitaire pour faire le saut immédiatement dans le baseball professionnel, l’été dernier.

C’est mon calibre. C’est mon âge. J'ai des amis dans l'équipe et je suis prêt à relever le défi. Je sais que certains auront des attentes, comme j’arrive des pros, mais je suis correct avec ça , a avancé celui qui sera quand même un jeune joueur dans le circuit où l’âge maximum est de 21 ans.

Surtout, Jean-Christophe Masson se promet de profiter pleinement du fait de pouvoir jouer au Québec, lui dont la carrière dans les ligues mineures de baseball se poursuivra principalement aux États-Unis, au cours des prochaines années. Chaque match va être plaisant , a-t-il lancé à deux jours du premier match de la saison des Diamants, jeudi soir, face aux Aigles à Trois-Rivières.

L'arrêt-court des Diamants Émile Boies a remporté le championnat des frappeurs avec une moyenne au bâton de ,438, la saison dernière. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Walsh a toujours soif de victoire

Le gérant des Diamants, Dominik Walsh, ne s'en cache pas. Il doutait, il y a quelques mois, que la saison 2020 de la LBJEQ puisse avoir lieu. C’est du gros plaisir. On s’y attendait tellement pas qu’on apprécie encore plus le moment. La saison ne sera peut-être pas aussi longue qu'on aurait aimé, mais juste d'avoir une saison, surtout si l'on réussit à finir les séries avant une éventuelle deuxième vague, c'est une victoire collective , lance-t-il.

Champions du circuit pour la troisième fois en six saisons l'été dernier, les Diamants devront notamment remplacer l'as lanceur Vincent Ruel, qui a terminé sa grande carrière avec l'équipe. Menée par l'arrêt-court Émile Bois, champion frappeur de la LBJEQ en 2019, l'offensive devrait toutefois être dangereuse, encore plus avec l'ajout de dernière minute du puissant Jean-Christophe Masson.