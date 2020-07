Près de 1 M$ pour stimuler le tourisme sur la Côte-Nord pendant la pandémie

De passage sur l’île d’Anticosti, le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, en a fait l’annonce au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Un montant de 517 000 $ sera attribué aux entreprises de la région de Manicouagan et la somme de 408 000 $ sera destinée aux entreprises touristiques dans la région de Duplessis.

Une aide bien accueillie en période de pandémie selon le maire d’Anticosti John Pineault.

Le tourisme comme levier économique

Selon le ministre Julien, le programme vise aussi à favoriser des projets de développement touristique dans la région.

Le tourisme est un levier économique majeur sur la Côte-Nord! Jonatan Julien, ministre responsable de la Côte-Nord

En 2017, on estime que 532 000 touristes ont sillonné la région et ont généré des investissements et des dépenses de plus de 202 millions [de dollars], alors on sait que ce tourisme est créateur de richesse pour le Québec et créateur de richesse pour la Côte-Nord , a soutenu le ministre.

Des réductions pouvant aller jusqu’à 40 % sur des forfaits d’excursions seront aussi offertes aux touristes dans la région cette année.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti