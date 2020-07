L'éolien et les télécommunications pour relancer l'économie du Bas-Saint-Laurent

Ils proposent de miser sur le développement d'un nouveau projet éolien, sur le déploiement des télécommunications et sur la culture en serre.

Au terme d'une consultation en ligne, trois projets ont été identifiés comme prioritaires par les élus.

Le premier est le développement de parcs éoliens communautaires permettant d'exploiter 1200 mégawatts sur les territoires des MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, Rivière-de-Loup et Témiscouata.

Le second projet vise au déploiement d'un réseau de communication cellulaire et d'Internet haute vitesse sur l'ensemble du territoire.

Le Bas-Saint-Laurent doit compléter ce virage technologique pour affronter les défis liés à la délocalisation du travail [et] au recours accru aux outils de communication en ligne pour les échanges et le commerce. Michel Lagacé, président de la Table régionale des élu(e)s municipaux et préfet de la MRC Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup

Enfin, les élus proposent de développer un réseau d’unités de production agroalimentaire en milieu fermé, soit des serres, des installations d’aquaculture ou encore d’aquaponie, qui combineraient la production maraîchère et l'élevage de poissons. Ce projet vise à augmenter l'autonomie alimentaire de la région.

Une consultation en ligne

Ces propositions surviennent à la suite de l'invitation de la ministre du Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, qui demandait aux régions en mai dernier d’identifier trois projets prioritaires pour relancer l’économie.

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’Espace d’accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent, le Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent et la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent ont collaboré afin de mener cette consultation.

Rapidement, nous avons mis en place un comité de travail réunissant des représentants du monde municipal, de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat privé ainsi que l’équipe régionale du MEIministère de l'Économie et de l'Innovation . Nous avons procédé à un vaste sondage en ligne auquel plus de 250 personnes et organisations ont répondu et avons organisé ensuite un forum en visioconférence réunissant une cinquantaine de personnes pour disposer des résultats , explique le directeur général de Développement économique La Pocatière, Joël Bourque.

Un comité de priorisation a enfin rencontré la ministre Proulx le 13 juillet, afin d'identifier les trois projets retenus.

Des propositions semblables seront présentées par l'ensemble des 17 régions du Québec.