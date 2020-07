La famille de George Floyd poursuit la Ville de Minneapolis et quatre policiers

La famille de George Floyd, mort le 25 mai dernier entre les mains de la police, intente une poursuite contre la Ville de Minneapolis et quatre de ses policiers.

La poursuite, déposée mercredi devant la cour fédérale, contient une demande de dommages et intérêts.

Dans cette poursuite, la famille allègue que les policiers ont violé les droits de George Floyd en le retenant de force et que la Ville a laissé se développer une culture de force excessive, de racisme et d'impunité au sein de sa police.

Cette plainte montre ce que nous disons depuis le début : que M. Floyd est mort parce que le poids de toute la police de Minneapolis était sur son cou , a déclaré dans un communiqué un des avocats de la famille Floyd, Ben Crump.

La ville de Minneapolis a une histoire de politiques, de procédures et d'indifférence qui violent les droits des personnes arrêtées, en particulier des hommes noirs, et qui mettent en évidence le besoin de formation et de discipline des policiers , lit-on dans ce communiqué.

La mort de George Floyd a déclenché des manifestations contre le racisme et la brutalité policière partout aux États-Unis et dans plusieurs pays du monde.

Plus de détails suivront.