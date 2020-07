Des violences sexuelles et des abus de pouvoir dénoncés dans le milieu littéraire

La vague de dénonciations qui déferle sur les réseaux sociaux depuis une dizaine de jours touche également le milieu littéraire, même si la parole s’y libère moins sur Instagram, et de manière plus privée que dans le domaine de la musique. Un groupe réunissant 300 femmes et personnes non binaires s’est constitué en ligne pour que les victimes puissent témoigner, mais aussi pour exprimer des revendications afin que la violence cesse dans ce milieu.