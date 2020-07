Financement des soins de longue durée : l'Ontario revient sur ses objectifs

EN DIRECT - Le gouvernement de Doug Ford présente sa réforme du système de financement des foyers de soins de longue durée de la province et souhaite voir l’air climatisé dans tous les nouveaux établissements, mais n’est pas en mesure de préciser combien de nouveaux lits seront créés.

L’enveloppe de 1,75 M$ qui avait été annoncé en 2019 pour la construction de 15 000 nouveaux lits dans les foyers de soins de longue durée (SLD) et la rénovation de 15 000 lits d'ici 2024 sera attribuée différemment, selon le ministère des Soins de santé de longue durée.

Face au manque de réaction de la part du secteur privé, le ministère a choisi de changer le modèle de financement pour inciter la construction et le développement de plus de centres pour aînés.

Les subventions actuelles fonctionnent sur un plan de remboursement sur 25 ans avec une subvention de base, une subvention selon la taille du foyer et une subvention de base pour l’hébergement.

Dans le nouveau système, le gouvernement paiera jusqu’à 17 % des frais initiaux, en plus d’augmenter les subvention de base. Par ailleurs, selon cette subvention de base variera en fonction de la taille du marché où se situe le centre. Les grands centres urbains comme Toronto, Ottawa ou Hamilton bénéficieront d’une plus hausse augmentation des subventions, contrairement aux régions rurales.

Aucune cible et rien pour améliorer la situation

Cette annonce n’est cependant pas accompagnée de nouvelle cible chiffrée concernant la construction de nouveaux lits ou l’amélioration de ceux existant.

Selon la députée néo-démocrate de Nickel-Belt, France Gélinas, les gros investisseurs et les agents d’immeuble qui bâtissent ces centres pour aînés, ont eu ce qu’ils demandaient depuis longtemps.

France Gélinas, députée de Nickel Belt et porte-parole du NPD en matière de santé Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Selon la porte-parole en matière de soins de longue du NPD, ceux-ci réclamaient plus d’argent et plus d’argent dès le début. Avec le nouveau modèle, ils pourront obtenir une somme considérable dès la fin de la construction, dit-elle. Par ailleurs, ce système va désavantager les régions rurales pour lesquelles les subventions sont moins avantageuses.

Pour les patients, pour les résidents, pour la famille, pour la qualité des soins, ça ne change absolument rien. France Gélina, députée NPD de Nickel-Belt

Mme Gélinas assure par ailleurs que cette réforme incite particulièrement la construction de grandes maisons de soins de longue durée, un modèle qui ne correspond pas à ce que veut la population concernée.

À lire aussi :

Existe-t-il un foyer de soins de longue durée idéal?

L’annonce du gouvernement survient alors qu’il tient présentement des consultations sur la réforme des modèles de foyer de soins de longue durée.

L’air conditionné obligatoire, mais pas pour les vieilles installations

Le gouvernement a également annoncé que l’air conditionné devra être obligatoire dans tous les nouveaux foyers et inclus dans tout nouveau projet de réhabilitation. Il ne prévoit cependant pas d’imposer l’installation d’air conditionné dans les installations qui n’en possèdent pas et ne prévoient pas de faire de rénovation.

Le gouvernement n’a pas su dire quelle somme serait nécessaire pour mettre cette mesure en place, mais a précisé qu’il s’agirait de fonds dédiés.

L’Ontario compte actuellement 626 foyers de SLD qui hébergent plus de 78 000 résidents.

Le gouvernement n’a pas été en mesure de dire combien des 626 foyers ontariens sont présentement équipés d’air conditionné, mais dit attendre, au cours des prochains jours, les résultats d’un sondage qui leur a été envoyé pour obtenir cette information.

De nouvelles règles de visite

Durant son point de presse, le premier ministre a également annoncé le changement des règles de visite dans les foyers de soins de longue durée.

Plus de détails à venir