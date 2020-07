T.-N.-L. songe à renforcer les règles sur les travailleurs de santé

Le ministre de la Santé, John Haggie, rassure que le système de santé à Terre-Neuve-et-Labrador se porte bien, mais il ajoute que plusieurs ordonnances concernant les travailleurs aux établissements de santé datent du début de la pandémie, un moment où la province signalait des dizaines de nouveaux cas par jour.

Terre-Neuve-et-Labrador n’a recensé aucun nouveau cas mercredi — en fait, elle n’a signalé qu’un nouveau cas depuis le 28 mai dernier — et le Dr Haggie affirme que certaines procédures entourant la quarantaine et le personnel sanitaire pourraient être modifiées à cause de la capacité actuelle du système, sans donner plus de détails.

La leçon à retenir [de l’éclosion à Charlottetown] est que le seul test de dépistage sur lequel nous pouvons compter est celui des 14 jours d'auto-isolement. John Haggie, ministre de la Santé, T.-N.-L.

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, John Haggie Photo : CBC/Ted Dillon

Questions sur la frontière

Une bonne partie de la conférence de presse a été consacrée aux précisions sur la frontière provinciale et la bulle atlantique. Le premier ministre Dwight Ball a réitéré que l’ouverture de la frontière aux autres Canadiens n’aura pas lieu le 17 juillet, comme il avait laissé entendre à la fin juin.

Je ne fais pas marche arrière […] le 17 juillet était la date la plus tôt pour une possible réouverture de la frontière. […] Nous avons été conscients et conséquents par rapport à notre approche , affirme-t-il en ajoutant que toute décision sur la frontière sera fondée sur les recommandations de la Santé publique.

Alors que le Nouveau-Brunswick envisage la réouverture de sa frontière aux résidents gaspésiens, Dwight Ball affirme que tous les voyageurs québécois auront toujours besoin d’obtenir une permission de la médecin hygiéniste en chef avant d’entrer à Terre-Neuve-et-Labrador.

M. Ball note que mardi, un total de 996 personnes ont passé par les points d’entrée de la province. Mais il explique que 425 d’entre elles ont passé par la frontière entre Labrador City et la ville québécoise de Fermont. Depuis plusieurs semaines, les résidents de ces deux villes limitrophes peuvent franchir la frontière labradorienne sans devoir se mettre en quarantaine.

On ne voit pas d'énormes quantités de gens qui arrivent dans la province des autres régions du Canada. Dwight Ball, premier ministre, Terre-Neuve-et-Labrador

M. Ball ajoute que dans la période entre le 4 mai et le 13 juillet, environ 9900 voyageurs ont obtenu une exemption pour entrer dans la province. Si un voyageur à Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas résident permanent de la province et ne se déplace pas pour le travail ou pour une raison médicale, il doit obtenir une permission spécifique de la médecin hygiéniste en chef.

Deux arrestations à Makkovik

Mais M. Ball ajoute que les autorités prennent les infractions aux règles à la frontière au sérieux. Il note que deux voyageurs étrangers qui sont arrivés hier dans le village isolé de Makkovik, sur la côte nord du Labrador, ont été arrêtés par la GRCGendarmerie royale du Canada dès leur arrivée.

Les deux voyageurs, qui sont arrivés à bord d’un voilier, ont depuis été reconduits à Goose Bay.

Traiter les malades avec compassion

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Janice Fitzgerald, a d’ailleurs demandé aux résidents de la province de ne pas calomnier les personnes qui présentent les symptômes de la maladie.