Mozilla lance un service VPN payant sur Android et Windows

L’entreprise derrière le navigateur web Firefox a mis en marché le service dans six pays, dont le Canada.

Offert au coût de 4,99 $ US (environ 6,75 $ CA), le service est compatible pour l’instant avec les appareils mobiles Android et iOS (en version bêta seulement), et les systèmes d’exploitation Windows. La version bêta avait été lancée en septembre dernier.

Mozilla, qui a bâti une solide réputation pour ce qui est de la sécurité et du respect de la confidentialité lors de l'utilisation de ses produits, a simplement nommé ce service Mozilla VPN.

Une personne abonnée à ce service pourra l'utiliser avec jusqu’à cinq appareils. Il n’y a pas de limite de bande passante.

Mozilla dit ne conserver aucune trace de l’activité de ses utilisateurs et utilisatrices.

Un réseau privé virtuel (RPV ou VPN en anglais) permet de naviguer sur Internet de manière sécurisée et anonyme. Il peut également servir à accéder à des sites web restreints et à contourner la censure d’Internet dans certains pays.