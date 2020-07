Aucun nouveau cas de COVID-19 dans l'Est-du-Québec

Un 193e cas s'ajoute au bilan de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine publié par la santé publique et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise toutefois qu'il s'agit d'un faux positif, et que le bilan exact est toujours de 192 cas confirmés depuis le début de la pandémie. La région dénombre également 183 guérisons et neuf décès.

Ailleurs dans l'Est-du-Québec, le nombre de cas depuis le début de la pandémie est de 62 au Bas-Saint-Laurent (59 guéris, 2 décès) et 124 sur la Côte-Nord (118 guéris, aucun décès).

Par ailleurs, sur la Côte-Nord, un cinquième employé de la scierie des Outardes a été déclaré positif au coronavirus mardi. Cependant, deux des employés infectés ne résident pas dans la région.

Au Québec, on dénombre 129 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 56 859. Trois nouveaux décès liés à la maladie ont également été enregistrés depuis le dernier bilan.