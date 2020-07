Enthousiasme et optimisme après la réouverture du SkyPark à Regina

L’ouverture du parc d’attractions intérieur SkyPark en février à Regina a demandé beaucoup d’énergie au directeur des opérations Kenny Tran, mais il était loin de se douter à l’époque qu’il devrait traverser des moments encore plus difficiles en étant contraint de fermer ses portes seulement trois semaines plus tard.

Le projet, qui a pris environ deux ans pour se concrétiser, a subi un dur coup avec la pandémie de COVID-19 en mars. Non seulement les efforts consacrés à la préparation de l’ouverture du parc se sont envolés, mais il était aussi impossible d’obtenir quelconque aide financière en provenance d’Ottawa.

Les nouvelles entreprises n’étaient admissibles à aucune des subventions fédérales. [...] C’était très difficile parce que nous avions mis tellement de temps et d’efforts dans le projet , indique Kenny Tran.

Le directeur des opérations du SkyPark, Kenny Tran, est bien heureux d'avoir été en mesure de rouvrir son parc d'attractions récemment. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Or, la déception et la frustration du mois de mars ont fait place à l’enthousiasme et à l’optimisme depuis lundi puisque le SkyPark de Regina accueille de nouveau les visiteurs. Tout le personnel a été réembauché, les mesures de santé publique sont bien en place et l’approvisionnement en équipements de protection individuelle est adéquat.

Ce retour en force est possible grâce à l’aide de la communauté, croit Kenny Tran, qui admet avoir eu une petite frousse quant à la possibilité de ne pas pouvoir rouvrir les portes du parc d’attractions.

C’est certain qu’il y a eu un moment où nous ne pensions pas rouvrir. Après le troisième mois [de fermeture], c’est devenu très difficile, mais le gouvernement nous a permis de rouvrir et nous en sommes très heureux , affirme-t-il.

Toutes les surfaces sont nettoyées régulièrement au SkyPark et les consignes de santé publique sont partagées un peu partout à travers le parc d'attractions. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

À voir : Découvrez le SkyPark de Regina

Bouger en famille

Le parc d’attractions comprend une piste de karting, des murs d’escalade, un parcours d’obstacles et plus encore.

Toutes ces activités peuvent se faire en famille, estime Kenny Tran, qui souhaite faire bouger les Saskatchewanais après une longue période où ils étaient confinés à la maison.

Le parc permet aux gens de faire de l’exercice. Il est temps de sortir , souligne-t-il.

Le SkyPark de Regina est situé dans l'ancienne imprimerie du journal Leader-Post. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

Si le confinement a aiguisé sa patience, Kenny Tran avoue qu’il a néanmoins apprécié ses moments en famille.

Selon lui, l'ouverture du parc d’attractions est idéale pour inciter les familles à continuer de passer du temps ensemble.

Avec les informations d’Heidi Atter