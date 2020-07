Un pirate vend les données des hôtels MGM : 142 millions de clientes et clients touchés

Les noms, les dates de naissance, les adresses postales et les adresses courriel des 142 millions de clientes et clients figurent parmi les données compromises. Des informations financières, des numéros d’assurance sociale et des détails concernant les réservations n’en font pas partie.

Dans son annonce, la personne vendant les données dit les avoir obtenues en piratant DataViper, un service de surveillance de fuite de données géré par la firme de cybersécurité Night Lion Security.

Le fondateur de DataViper, Vinny Troia, affirme toutefois à ZDNet que son entreprise n’a jamais possédé l’entièreté de la base de données de MGM et que le pirate derrière cette vente tente de nuire à la réputation de DataViper.

Une fuite (beaucoup) plus importante que l’on pensait

Le piratage de données des hôtels MGM a eu lieu en été 2019, mais son existence est restée secrète jusqu’en février dernier, quand les données de 10,6 millions de clients et clientes ont été offertes gratuitement dans un forum de pirates.

MGM avait à l’époque avoué avoir été victime d’un piratage sans préciser combien de personnes avaient été touchées. L’entreprise avait alors indiqué que les victimes avaient été informées de la situation.

Questionnée par ZDNet sur les derniers développements de la situation, MGM a répondu qu’elle était déjà au courant de l’ampleur de cet incident et que la situation est maintenant réglée.

Le cabinet d’avocats montréalais Lex Group a d’ailleurs déposé une action collective nationale canadienne contre MGM Resorts International en raison de cette fuite de données le 15 juin dernier. La firme n’a pas encore répondu à nos demandes d’entrevue.

Établie en 1986, MGM Resorts gère plus de 30 établissements aux États-Unis et en Chine.