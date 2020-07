Le marathon de Québec annulé

On y aura cru jusqu’à la toute fin et nous étions prêts à tenir un événement sécuritaire. Il faut comprendre que pour produire un événement d’une telle envergure, on doit se préparer des mois en amont a expliqué la productrice déléguée du circuit Je Cours Qc, Marianne Pelchat, par voie de communiqué.

En avril, conformément aux consignes de la Santé publique concernant les grands événements, Je Cours Qc avait annulé toutes ses courses de l’été, mais l’organisation espérait encore présenter sa grande épreuve automnale, le Marathon de Québec.

Résignation

Après discussion avec la direction régionale de la Santé publique et la Ville de Québec, la décision d'annuler ce dernier événement s’est toutefois imposée.

Considérant que l’avenir des événements extérieurs de plus de 250 personnes est encore très incertain, nous avons dû nous résigner à accepter que d’aller de l’avant dans un tel contexte représentait un risque important à plusieurs niveaux Marianne Pelchat, productrice déléguée du circuit Je Cours Qc

Tous les coureurs déjà inscrits seront remboursés, a assuré Gestev, l’entreprise derrière le circuit Je Cours Qc. Une course virtuelle, dont les détails ne sont pas encore finalisées, sera tout de même tenue durant la fin de semaine du 2 au 4 octobre.