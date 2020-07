Retour aux bureaux : 25 % par entreprise dès le 18 juillet, dit le ministre Boulet

« C’est un maximum, et non pas un objectif à atteindre », précise le ministre.

Québec continue d’encourager le télétravail pour les activités qui peuvent se poursuivre à distance , a ajouté M. Boulet.

Il est suggéré de privilégier ceux qui doivent offrir un service direct à la clientèle ainsi que ceux qui ne disposent pas des conditions organisationnelles ou familiales favorables au télétravail , a ajouté le ministre.

Il indique toutefois que les entreprises qui souhaitent un retour des effectifs sur le lieu de travail doivent mettre en place les mesures sanitaires préconisées, dont le respect de la distanciation sociale de 2 mètres entre les individus afin de protéger la santé des employés et de la population .

Jean Boulet a également rappelé que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) avait réalisé des outils de sensibilisation et d’information pour soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail .

À Montréal comme dans plusieurs villes du Québec, on se prépare à la réouverture progressive des bureaux fermés depuis la mi-mars en raison de la pandémie. Ce retour est très attendu, notamment par le monde des affaires.

Des employés interrogés par Radio-Canada ont bien hâte de renouer avec leurs habitudes d'avant la pandémie. C’est le cas d’Ilya Daftari, directeur technologies et données groupe Médias Touché Omnicom. Il est en télétravail, mais il commence à s'ennuyer.

C'est le contact humain qui manque beaucoup dans notre métier, c'est très créatif, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de travail d'équipe. Ilya Daftari, directeur technologies et données groupe Médias Touché Omnicom

Pour sa patronne, Karine Courtemanche, la vie s'est arrêtée subitement le 13 mars. Depuis, les 215 employés travaillent tous de la maison.

Elle admet que le télétravail a fait ses preuves, mais elle a bien hâte de revoir son monde.

Je ne pense pas que c'est une notion de productivité je pense que c'est une notion de bonheur au bureau et d'être capable de se sentir accompli. Karine Courtemanche, cheffe de la direction, PHD et Touché! Canada

La planification du retour des employés a commencé, mais seulement 25 % d'entre eux pourraient revenir dans le cadre de la première phase.

Nos sondages disent qu'on a environ 35 % de nos employés qui seraient prêts à rentrer demain matin si on était dans une situation sécuritaire pour le faire , explique Mme Courtemanche. Bien d’autres entreprises et gros employeurs vivent cette situation à Montréal, où les rues semblent tranquilles cet été. Au complexe Desjardins par exemple, quelque 150 employés seulement sont présents sur les 6800 habituels.

À la Sun Life, ils sont à peine une quarantaine dans les bureaux, alors qu'habituellement ils sont plus de 2000. Les 1900 employés de Deloitte sont tous en télétravail; leurs bureaux sont encore fermés. L'édifice d'Hydro-Québec est, quant à lui, quasi désert. Il y aura un retour au bureau, mais on ne sait pas à quel rythme compte tenu des mesures de la distanciation physique.

Au cours de l'automne, le retour complet au travail sera impossible. On les a déjà ces informations-là. Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole Hydro-Québec

La situation est comparable à la Banque Nationale, où seulement un employé sur 10 est présent, on préfère ne pas s’avancer sur une possible date de retour.

Dany Déry, qui fait partie du comité de gestion de crise mis sur pied par la banque, explique que des employés peuvent revenir au bureau présentement en petits groupes .

Les mesures imposées par la santé publique sont nombreuses. Par exemple, seulement deux personnes peuvent se retrouver dans un ascenseur en même temps actuellement.

Le retour des travailleurs ici aussi sera donc progressif au grand dam des petits commerçants autour des tours de bureaux.

La COVID a tout chamboulé, selon Avison Young

Le début de l’année 2020 s’annonçait prometteur , reconnaît Avison Young à Montréal spécialisée entre autres en gestion de projet et en gestion immobilière.

Dans son dernier rapport, elle explique qu’à la fin du premier trimestre, le taux de disponibilité du Grand Montréal avait poursuivi sa descente pour atteindre 10,9 %, tandis qu’il se situait à 13,2 % , voilà juste une année.

Au centre-ville de Montréal, il est passé de 11,5 % à 8,8 % au cours de la même période.

D'après le reportage de Jean-Sébastien Cloutier