COVID-19 : 129 nouveaux cas et 1 décès supplémentaires au Québec

Québec fait état de 129 nouveaux cas de COVID-19 confirmés au cours des dernières 24 heures et déplore 1 décès supplémentaire.

Au total, le nombre de personnes infectées s'établit maintenant à 56 859 et le nombre de décès attribués à la maladie est de 5636.

Le nombre d’hospitalisations continue quant à lui de diminuer. Hier, les autorités rapportaient 295 cas nécessitant une hospitalisation comparativement à 285 aujourd’hui. Parmi ces malades, 20 se trouvent aux soins intensifs, soit un de moins qu’hier.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux mentionne par ailleurs que 9952 prélèvements ont été effectués.

Montréal est toujours la région la plus touchée de la province, avec 27 733 cas, suivie de la Montérégie et de Laval, avec respectivement 8250 et 5877 cas.