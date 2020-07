Jusqu'à 200 $ de remboursement sur les dépenses de vacances au Nouveau-Brunswick

C'est ce qu'a annoncé le gouvernement provincial, mercredi en matinée.

Le gouvernement prévoit certaines conditions : le demandeur doit être un résident permanent du Nouveau-Brunswick et les dépenses admissibles de 1000 $ doivent être faites dans la province entre le 15 juillet et le 30 septembre. De plus, elles doivent comprendre au moins une nuitée dans un hébergement touristique.

Les quatre catégories de dépenses admissibles : l’hébergement (comme les hôtels, les motels, les auberges, les gîtes touristiques, et les emplacements de camping);

la restauration (comme les restaurants et les camions de cuisine de rue);

les activités (comme les droits d’entrée aux attractions, aux musées, aux galeries d’art, aux événements culturels et aux aventures en plein air); et

les déplacements (la location de véhicules, les traversiers et le stationnement).

Bruce Fitch, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (archives). Photo : Radio-Canada

La fermeture des frontières interprovinciales a particulièrement touché l'industrie touristique de la province, qui prévoit une saison « catastrophique ». L'ouverture de la bulle atlantique, il y a un peu moins de deux semaines, a alimenté les espoirs, mais a produit des effets mitigés jusqu'à présent.

Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Bruce Fitch, espère ainsi que cette initiative pourra aider à soutenir les entreprises mises à mal par les efforts pour endiguer la pandémie.

Ce programme s’inscrit dans nos efforts constants pour aider les secteurs du tourisme, de la culture et des loisirs à survivre, à se rétablir et à réinviter leur avenir pendant la pandémie , dit M. Fitch.

Pour obtenir un remboursement, le demandeur doit s'assurer d'avoir des reçus valides et détaillés, précise le gouvernement.