Le nombre de tests de dépistage pour la COVID-19 atteint un record en Alberta

Pour Meghan Anderson le dépistage est important alors qu'elle planifie un voyage en Saskatchewan. Cette Albertaine veut s’assurer de ne pas être contaminée avant de quitter l’Alberta.

La semaine dernière, elle s’est donc rendue sur le site web de Service de santé Alberta (AHS) afin d’obtenir un rendez-vous pour un test. Mais, AHS lui a alors demandé d’attendre leur appel. Puis, plusieurs jours sont passés sans que quelqu’un la contacte.

Je me suis rendue dans une clinique sans rendez-vous où on peut faire un test et on m’a expliqué qu’il y avait une attente de cinq heures. Je ne pouvais pas attendre cinq heures donc je suis partie , raconte Meghan Anderson.

Pendant son point de presse mardi, la médecin en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, a reconnu qu’il y a actuellement un problème.

Nous sommes en train d’avoir des conversations avec AHSService de santé Alberta à propos de l’accès rapide aux tests et le temps d’attente pour les résultats. C’est quelque chose sur lequel Service de santé Alberta travaille , souligne-t-elle.

On tente de voir avec AHSService de santé Alberta si nous pouvons trouver d'autres moyens d'améliorer la vitesse à laquelle les gens peuvent accéder à un test. Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef

Meghan Anderson n’est donc pas la seule dans cette même situation.

La semaine dernière, AHS a reçu plus de 4000 demandes pour des tests par jour. Lundi, ce nombre était de 6400.

D’après l’agence de santé, la solution est d’augmenter le personnel, prolonger la période des tests le jour et diriger certaines personnes vers des cliniques à l’extérieur de la ville.

Au total, depuis le début de la pandémie, 545 902 tests ont été réalisés en Alberta.

AHS recommande aux Albertains, qui attendent un appel pour passer un test, d’être patients et d’éviter de rappeler au 8-1-1.

Dès la semaine prochaine, les Albertains pourront voir, sur une liste, tous les centres où ils peuvent se faire dépister pour la COVID-19 dans un rayon de 75 km de leur maison. Ils pourront choisir l’endroit où ils préfèrent se rendre.

Avec les informations de Tahirih Foroozan