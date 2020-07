La LNH défend sa décision de faire venir des équipes de diffusion américaines à Toronto

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, n'est pas du tout d'accord avec cette décision.

Un porte-parole de la LNHLigue nationale de hockey a indiqué que des employés du réseau américain NBCNational Broadcasting Company intégreront la zone sécurisée de la ligue à Toronto, même si le diffuseur canadien Sportsnet est établi dans la Ville Reine.

Sportsnet produira les images en direct à Edmonton, soit l'autre ville choisie par la LNHLigue nationale de hockey pour accueillir une douzaine d'équipes de hockey.

Gary Meagher, le vice-président directeur des communications de la LNHLigue nationale de hockey , précise que 95 % des 2000 personnes qui travailleront dans les villes bulles dans le cadre de la relance – à l'exception des joueurs, du personnel des équipes et de la ligue – seront des Canadiens.

L'entreprise canadienne Sportsnet assurera la production des matchs du tour préliminaire et des séries éliminatoires de la Coupe Stanley à Edmonton, en Alberta. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Meagher dit que Sportsnet et NBCNational Broadcasting Company , détenteurs des droits de diffusion de la LNHLigue nationale de hockey en Amérique du Nord, ont chacun offert leurs services pour produire les matchs de la reprise, qu'ils aient lieu au Canada ou aux États-Unis.

La LNHLigue nationale de hockey a officiellement désigné les villes canadiennes de Toronto et Edmonton comme villes bulles vendredi dernier.

Sept villes américaines et trois villes canadiennes faisaient partie de la liste de candidates au départ. La flambée de cas de COVID-19 aux États-Unis a découragé la ligue d'y effectuer son retour au jeu.

Notre plan [et notre obligation] dès le début du projet était d'impliquer ces deux diffuseurs dans la production de l'horaire de diffusion le plus ambitieux de l'histoire de la ligue, et ce, pour servir nos partisans , a indiqué Meagher dans un courriel.

Doug Ford croit qu'Ottawa doit aider les provinces. Photo : La Presse canadienne / Steve Russell

Une mauvaise surprise

Lors d'une conférence de presse mardi, Doug Ford a estimé qu'une équipe de diffusion canadienne aurait pu faire le travail.

Je crois que nous avons ce qu'il faut, a-t-il dit. Mais je ne contrôle pas le contrat de la LNHLigue nationale de hockey , le contrat qu'elle a signé avec NBCNational Broadcasting Company . Mes mains sont liées. J'aimerais pouvoir rompre ce contrat et exiger que plus de Canadiens soient employés [...] cela dit, malheureusement, je crois que la LNHLigue nationale de hockey a une entente avec NBCNational Broadcasting Company .

Ford dit que l'implication du réseau NBCNational Broadcasting Company ne faisait pas partie des négociations avec les instances de la province.

On nous a lancé cela à la dernière minute, a-t-il précisé. On fait tout en notre pouvoir pour permettre à la Ligue nationale d'aller de l'avant avec son projet. Malheureusement, ce détail ne faisait pas partie des plans au départ. On a découvert cela, il était trop tard et il nous faut aller de l'avant avec la LNHLigue nationale de hockey . C'est pour un court laps de temps.

Le Dr Howard Njoo, le chef adjoint de la santé publique du Canada, a indiqué que les membres des équipes de diffusion de NBCNational Broadcasting Company devront se soumettre à des tests de dépistage réguliers comme tout le monde dans la zone sécurisée de la ligue.

Avec les informations de CBC.