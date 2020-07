«Je n'ai jamais rien vu de tel» : des poissons meurent abondamment à Greenstone

La grande quantité de poissons retrouvés morts récemment dans les lacs de la région de Greenstone, dans le nord-ouest de l’Ontario, inquiète plusieurs résidents. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts estime que les températures plus élevées que d’habitude seraient à l’origine du phénomène.

Le résident de Longlac, Brian Desrochers, se souvient de la sensation qu’il a eue le 9 juillet dernier, alors qu’il se rendait à la pêche.

Dès que je me suis rendu au quai, je pouvais sentir l’odeur du poisson. Et j’étais fâché, croyant que les gens n’avaient pas enlevé les intestins des poissons de la station de nettoyage. Mais en entrant dans l’eau, je me suis rapidement compte de ce que c’était. Tout le long de la rivière, nous avons commencé à voir des poissons morts , raconte-t-il.

Brian Desrochers indique que les poissons morts qu’il a vus étaient surtout des dorés de grande taille. Il estime en avoir vu une cinquantaine.

L’amateur de pêche se désole que la situation soit survenue en pleine Semaine nationale de la pêche au Canada.

Je vis à Longlac depuis 30 ans. Je n’ai jamais rien vu de tel. Brian Desrochers, résident de Longlac

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts estime que le phénomène est causé par les températures élevées de l'eau qui réduisent le taux d'oxygène. Photo : Brian Desrochers

L’agente régionale du ministère ontarien des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), Michelle Nowak, dit être au courant du grand nombre de poissons retrouvés morts dans les cours d’eau de la région, donc les lacs Kenogamisis, Chipman et Long.

Le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts explique le phénomène par les températures de 30 degrés remarquées dans le réseau aquatique Aguasabon au moment où les poissons morts ont commencé à se faire remarquer, rapporte-t-elle.

La mauvaise qualité de l’eau pourrait avoir contribué à la mort des poissons. Les températures de l’eau sont demeurées plus élevées que d’habitude et l’eau chaude contient des niveaux d’oxygène plus bas, ce qui constitue un facteur de stress pour plusieurs variétés de poissons , note-t-elle.

Michelle Nowak demande au public d’avertir le ministère de tels incidents en composant le numéro gratuit 1-800-667-1940.