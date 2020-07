Record de visiteurs en vue chez Bleu Lavande

En moyenne, l’endroit accueille environ 35 000 visiteurs par saison. Cette année, 10 000 visiteurs de plus sont attendus.

Avec la pandémie, les propriétaires ont craint de ne pas attirer suffisamment de curieux puisque normalement, l’entreprise reçoit annuellement 135 autocars remplis de touristes.

Même si tous les voyages de groupe ont été annulés, les Québécois sont au rendez-vous, notamment parce que Bleu Lavande a choisi de rendre ses champs accessibles gratuitement cet été.

Des fleurs plus tôt et plus longtemps

Le temps chaud et humide du début de l’été a été favorable aux plants de lavande qui ont fleuri deux semaines plus tôt. Les fleurs devraient aussi vivre plus longtemps.

Nathalie Nasseri, copropriétaire de Bleu Lavande, dit ne pas avoir vu ses champs dans cet état depuis cinq ans.

Les plants de lavande ont fleuri deux semaines plus tôt cet été. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Les visiteurs profitent de la beauté des lieux pour pique-niquer ou tout simplement profiter du grand air.

Comme le domaine est en vente et déménagera éventuellement plus près de Magog, les gens peuvent acheter des plants matures et les ramener à la maison.