La rentrée devrait peut-être être retardée, selon l'AEFO

Le premier ministre Doug Ford a dit encore mardi qu'il privilégiait l'école à temps plein à la rentrée, mais son gouvernement a évoqué trois scénarios possibles, qui inclut aussi un enseignement en ligne uniquement et un modèle hybride. La ou les options retenues, selon les régions, seront annoncées seulement le mois prochain.

Pour le président de l' AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens , ça laisse peu de temps pour se préparer et former les enseignants sur les nouveaux protocoles contre la COVID-19.

Il affirme que la « priorité absolue » devrait être la santé et la sécurité du personnel et des élèves, quitte à retarder la rentrée de quelques jours, voire même d'une semaine, si nécessaire.

Ma plus grande crainte, c'est vraiment qu'on précipite les choses, parce qu'il faut qu'on soit devant les élèves le 8 septembre. Ça, ça me fait peur. Rémi Sabourin, président de l'AEFO

M. Sabourin souligne que les élèves n'ont pas eu de cours en classe depuis la mi-mars, alors, à son avis, ce ne sont pas quelques jours de plus qui feraient une grande différence.

Il croit que le gouvernement Ford a fait « fausse route » en ne mettant pas fin à l'année scolaire plus tôt en juin, afin de commencer à planifier dès ce moment-là la rentrée.

Masque à l'école?

M. Sabourin dit qu'il laisse le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario faire des recommandations quant au port du masque en classe.

Toutefois, il affirme « qu'on se dirige vers ça », si l'on se fie aux Villes de plus en plus nombreuses à imposer le port du couvre-visage dans les lieux publics intérieurs.

Cela dit, le Québec, qui a annoncé récemment que le masque serait obligatoire dans les lieux publics fermés, a exclu les écoles primaires et secondaires.

Plus de détails à venir