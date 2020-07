Présence probable d'algues bleu-vert dans le lac Ramsey

Santé publique Sudbury et districts enquête sur une présence potentielle d’algues bleu-vert dans le lac Ramsey et demande au public d’éviter de se baigner dans l’eau, de la boire ou de laisser les animaux de compagnie y entrer.

Dans un communiqué, Santé publique Sudbury et districts indique que l’enquête est menée en collaboration avec le ministère ontarien de l’Environnement, de la Conservation de la nature et des Parcs. Ce dernier analyse des échantillons en ce moment afin de confirmer la présence d’algues bleu-vert.

Entre temps, des panneaux ont été installés à plusieurs plages du lac Ramsey, près du parc Bell, pour avertir le public.

Si aucune floraison n’est présente, l’eau peut servir aux activités de loisir ordinaires, peut-on lire dans le communiqué.

Santé publique Sudbury et districts rappelle que les floraisons d’algues bleu-vert ne sont pas fixées à un objet solide et peuvent donc se déplacer sous l’effet du vent et de l’eau.

Les riverains devraient surveiller la présence de floraisons dans leur secteur. Santé publique Sudbury et districts

Lorsqu'elles sont ingérées en grande quantité, les algues bleu-vert peuvent endommager le système nerveux. Photo : Photo fournie par Roger Rempel

Les floraisons d’algues bleu-vert ressemblent à une soupe aux pois et dégagent une odeur désagréable.

Les toxines qu’elles produisent peuvent irriter la peau et même causer de la diarrhée, de vomissements ainsi que des dommages au foie et au système nerveux lorsqu’elles sont ingérées.