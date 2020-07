Course à la direction : les conservateurs battent le record du nombre de membres de 2017

Un peu plus de 269 000 membres pourront voter lors de la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC). Ils battent le record de 2017 avec 259 010 membres pour la course remportée alors par le chef sortant Andrew Scheer .

Malgré les difficultés liées à l'inscription de nouveaux membres en raison de la pandémie, 269 469 Canadiens avaient signé leur carte d’adhésion au PCCParti conservateur du Canada avant la date limite du 15 mai, soit environ 10 000 membres de plus qu’en 2017.

Le nombre de candidats cette année est nettement inférieur à celui d’il y a trois ans, où les membres devaient choisir parmi 14 candidats. Cette année, ils ne sont plus que quatre : l'ancien ministre Peter MacKay, les députés Erin O'Toole et Derek Sloan, et l'avocate Leslyn Lewis, de Toronto.

Les membres ont jusqu'au 21 août pour soumettre leur bulletin de vote par courrier. Ces bulletins sont en cours d'envoi aux membres et certains ont déjà été retournés au parti pour être traités.

Près de 270 000 personnes peuvent participer au vote pour la course à la direction du Parti conservateur. (archives) Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Lorsque Jagmeet Singh a remporté la direction du NPD en 2017, environ 124 000 membres avaient le droit de voter. Lors de la course à la direction du Parti libéral en 2013, remportée par Justin Trudeau, environ 294 000 Canadiens ont eu le droit de vote. Toutefois, contrairement aux conservateurs et aux néo-démocrates, les libéraux n'ont pas exigé des Canadiens qu'ils paient des frais pour avoir le droit de vote.

Les conservateurs indiquent qu'ils ont enregistré leur plus forte croissance en pourcentage de membres au Québec, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Alberta. Toutefois, à l'exception de l'Alberta, il s’agit de provinces qui comptent généralement moins de membres conservateurs.

La circonscription qui a connu la plus forte croissance du nombre de membres est celle de Surrey–Newton, en Colombie-Britannique. Une croissance significative a également été enregistrée dans la région du Grand Toronto et dans le Grand Montréal, dont Papineau, la circonscription du premier ministre libéral Justin Trudeau.

Selon le Parti conservateur, plus de 100 circonscriptions comptent maintenant plus de 1000 membres. Les règles de la course à la direction du parti accorderont à chaque circonscription un poids égal, quel que soit le nombre de votants.

Le taux de participation à la course à la direction du parti en 2017 avait été d'environ 54 %, 141 000 des 259 000 membres éligibles ayant voté. Andrew Scheer a remporté le 13e et dernier tour de scrutin, battant Maxime Bernier, aujourd'hui chef du Parti populaire du Canada.