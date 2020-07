Un groupe militant de l’Ouest lance un appel aux leaders albertains et saskatchewanais

Le groupe Buffalo Project, un regroupement de citoyens militant de l’Ouest, demande une plus grande autonomie des provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Dans une lettre adressée, entre autres, aux premiers ministres de ces deux provinces, une soixantaine de signataires demandent plus de pouvoir en matière d’immigration, de commerce, de transport et de taxes.

Parmi les signataires, il y a le Canada Growth Council, une organisation de centre droit qui soutient WestWatch Canada.

Il y a aussi le groupe Alberta Proud, qui a notamment organisé plus tôt cette année une série de conférences sur la valeur de l’Alberta .

D’autres, comme le Project Confederation, l’Alberta Institute, ou encore Canadians for Democracy and Prosperity (CDP), font partie de la liste.

D’anciens ministres, comme celui des Finances de l’Alberta, Ted Morton, et l’ancienne ministre des Services sociaux de la Saskatchewan, June Draude, sont également parmi les signataires.

Dans sa lettre ouverte, le groupe Buffalo Project souhaite que l’Alberta et la Saskatchewan priorisent l’emploi local et obtiennent une plus grande autonomie vis-à-vis de la Confédération. Une requête qui s’accentue dans un contexte de pandémie.

Nos fermiers font face à des barrières économiques et commerciales majeures et à cela, s’ajoutent des politiques fédérales qui nous contraignent , mentionne la lettre.

Les principales requêtes adressées aux leaders de l’Alberta et de la Saskatchewan concernent un référendum sur la formule de péréquation, la création d’un corridor commercial direct entre les deux provinces, incluant des pipelines, un meilleur contrôle des politiques en matière de commerce et d’immigration ainsi que la révision du régime de retraite de l’Alberta et des systèmes de taxation provinciale.

Le groupe Buffalo Project a été créé en 2018, par six hommes d'affaires albertains et représentait alors l'industrie du pétrole et de l'agriculture, notamment. L'ancien premier ministre de la Saskatchewan et chef du Parti saskatchewanais, Brad Wall, a financièrement contribué à la formation du groupe.