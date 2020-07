Martin Carpentier, mort ou vivant, toujours recherché 7 jours après sa disparition

Les policiers poursuivent leurs efforts pour retrouver Martin Carpentier, le père de Norah et Romy, retrouvée sans vie samedi dernier, près de sept jours après sa disparition.

Mardi, les policiers ont été avares de commentaires. L’homme manquait toujours à l’appel, mardi soir, au terme d’une 6e journée de recherche.

La longue cavale de Martin Carpentier a débuté mercredi soir dernier. Il a eu un accident de la circulation sur l'autoroute 20, près de Saint-Apollinaire et a fui la scène.

La police pourrait devoir réévaluer sa stratégie au cours des prochaines heures. On va toujours se baser sur des éléments concrets pour prendre nos décisions et on évalue le tout d'heure en heure. Ça peut toujours changer notre façon de faire , a dit la sergente Ann Mathieu en entrevue mardi matin.

En fin de soirée mardi, la SQ a publié un message sur son fil Twitter indiquant une modification de sa stratégie de communication.

Mardi soir, les policiers continuaient de fouiller à l'intérieur d'un périmètre de 50 kilomètres carrés, et plus précisément près des rangs Saint-Lazare et Bois-Joly.

Les policiers ont l'aide d'un chien pisteur pour tenter de localiser Martin Carpentier. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Depuis lundi, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec ne survole plus le secteur où Martin Carpentier est recherché.

Un avion fédéral procédait toujours à une opération de détection thermique au-dessus du périmètre de recherche pour le compte de la Sûreté du Québec.

Trop tôt pour abandonner les recherches, disent deux experts

Deux experts que nous avons consultés estiment qu’il ne faut pas sous-estimer le temps qu’il faut pour fouiller de fond en comble un terrain de 50 km carrés.

Autant Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, que François Doré, policier à la retraite, sont persuadés que la SQ ne quittera pas les lieux tant que tout le boisé n’aura pas été passé au peigne fin.

Recherche du principal suspect Martin Carpentier autour de plusieurs rangs dans les environs de Saint-Apollinaire et St-Agapit. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Marcel Savard évalue qu’en une journée dans un terrain extrêmement facile, on peut facile ratisser une dizaine de kilomètres carrés. Or, il estime que le secteur arpenté par les équipes au sol d’extrêmement difficile à marcher.

Pour moi, de dire que 6 jours plus tard, on n'a pas terminé de faire la recherche sur 50 km carrés, pour moi c'est normal. Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la SQ

François Doré arrive à la même analyse. Selon lui, les policiers demeureront présents à Saint-Apollinaire jusqu’au moment où ils auront jugé que le périmètre aura été adéquatement fouillé et qu’aucun indice ne permettra de croire qu’il pourrait toujours être à cet endroit.

A-t-il pris la fuite?

Mardi, la Sûreté du Québec a évoqué la possibilité que Martin Carpentier ait pu fuir le secteur des recherches.

François Doré souligne que les policiers font un énorme travail en coulisses, beaucoup de choses qui, contrairement au travail bien visible sur le terrain, sont impossibles à apprécier pour le grand public.

Il y a aussi des recherches invisibles qui se font. Les contacts de la personne disparue, les amis de la personne disparue, toutes des choses que l'on ne voit pas, mais on est à vérifier si ces gens-là ont eu des nouvelles , résume l’ex-policier.

Des policiers de la SQ participent aux recherches à Saint-Apollinaire dans le but de localiser Martin Carpentier. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

L’ex-directeur général adjoint à la SQ, Marcel Savard, ajoute que la décision la plus facile pour un gestionnaire d’un corps policier est de déclencher une opération d’envergure. Y mettre fin, c’est une autre paire de manches.

La décision la plus difficile, c'est de dire : "Quand nous aurons atteint notre limite, que nous aurons fait les recherches au complet, comment fait-on pour mettre fin aux recherches et que le tout soit acceptable?" Parce qu'il va rester encore des craintes dans la population. Il va rester des interrogations , conclut le spécialiste.

La SQ demande à toute personne qui pense avoir aperçu Martin Carpentier ou détenir une information jugée pertinente de contacter le 911 immédiatement.

Avant sa disparition, Martin Carpentier portait un t-shirt gris et un jeans. Il pèse 59 kg (130 lb) et mesure 1,78 m (5 pi 10 po).