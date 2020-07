Les Français célèbrent à Trois-Rivières

Installée au Québec depuis une vingtaine d’années, Patricia Trinquet, l’instigatrice de l’événement, se désolait de voir sa fête nationale célébrée uniquement à Québec et Montréal.

Avec la crise sanitaire, permettre à sa communauté de se rassembler est devenu crucial. Les derniers mois de confinement ont été difficiles. Ça va permettre aux gens de s’évader , explique-t-elle.

Barbecue extérieur, jeux sur les expressions idiomatiques d’ici et d’ailleurs et tours de magie étaient au menu.

Des épinglettes avec des expressions québécoises ont été remises aux participants. Photo : Radio-Canada

Le premier objectif de la soirée, c'est le partage et l'intégration, dit-elle. Parce que quand on arrive dans un endroit seul et qu'on est adulte, c'est extrêmement difficile de s'intégrer et on n'ose pas. L'idée est de le faire tous les ans, d'ajouter des activités et de faire connaître les activités culturelles de Trois-Rivières au niveau de la poésie, de l'expression et de la musique.

De plus en plus de Français à Trois-Rivières

Patricia Trinquet s’attend à recevoir 74 invités lors de cette fête nationale, autant chez les Français, les Québécois et les autres immigrants issus de la francophonie.

La communauté française au Québec croît rapidement depuis 10 ans. Selon les données du Consulat général de France à Québec, 850 Français sont inscrits sur le registre consulaire de Trois-Rivières, une augmentation d’environ 5 % depuis l’an dernier.

Frédéric Sanchez, consul de France à Québec, décrit Trois-Rivières comme la troisième destination des immigrants français après la région métropolitaine de Montréal et la ville de Québec.

Il explique ce mouvement démographique par la proximité de la langue et la conjoncture économique favorable du Québec.

Le Québec a une très belle image en France. Depuis 10 ans, il y a une belle dynamique économique comme le plein emploi avant la pandémie. Frédéric Sanchez, consul de France à Québec

Avec la fête nationale française, Patricia Trinquet souhaite intégrer ces nouveaux arrivants francophones et leur faire découvrir la culture québécoise.

Selon elle, de plus en plus de ses compatriotes choisissent Trois-Rivières comme ville d’accueil.

D'après les informations de Jacob Côté