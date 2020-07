Encore des chirurgies en attente dans la région

C'est long et pénible, c'est pour ça que je sors très peu, le moins possible , explique la dame de 71 ans.

Malgré le faible nombre de cas de coronavirus déclarés dans la région au cours des dernières semaines, elle est toujours en attente de son intervention chirurgicale.

Conscient des retards

Sans commenter directement ce cas, la présidente-directrice générale du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Julie Labbé, confirme que les salles d'opération fonctionnent au ralenti, notamment en raison de la période des vacances. Ce n'est qu'à la fin du mois d'août qu'elles devraient reprendre leur pleine capacité.

Oui, oui, il y a des retards, on en est très conscient, évidemment, affirme Mme Labbé. C'est pour ça que le comité s'assure de continuer à prioriser les cas qui le sont. Donc on veut récupérer le plus tôt possible.

Pour Lise Desbiens, le plus tôt possible reste trop long. La dame ne fait plus d’exercice depuis 15 mois en raison de sa hanche qui la fait souffrir.

Je ne peux même pas aller prendre de marche, explique-t-elle. Si je vais marcher 10 minutes, après ça, j'ai de la douleur. Je vais avoir 72 ans au mois d'octobre moi. Les forces que je perds, ça va prendre du temps avant de les récupérer.

Elle craint maintenant de devoir attendre sa chirurgie encore deux ans. L'hiver, on a encore plus de pelures de vêtements, ça fait que c'est encore plus compliqué, ça fait encore plus mal quand je m'habille , indique Mme Desbiens.

Lise Desbiens a bien hâte de retourner faire du bénévolat plutôt que de rester inactive sur son fauteuil. Infirmière auxiliaire pendant 35 ans, elle en a marre de ne plus se sentir utile.

D'après le reportage de Gilles Munger