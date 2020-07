Deena Hinshaw s’inquiète de l’augmentation des cas de COVID-19 en Alberta

Quatre mois après le début de la pandémie de COVID-19, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, craint que certains Albertains ne se soucient plus des règles de santé publique.

Sur les quelque 6000 tests effectués dans les dernières 24 heures, 86 nouveaux cas ont été enregistrés. Dans les deux dernières semaines, l’Alberta a également enregistré 780 nouveaux cas de COVID-19, une augmentation inquiétante, selon Deena Hinshaw.

La pandémie dure depuis longtemps et je crains que les Albertains commencent à ignorer nos consignes , a-t-elle déclaré en conférence de presse mardi.

Plusieurs sont fatigués de l’entendre. [...] Le virus est présent en Alberta depuis 4 mois et bien qu’il y ait eu une baisse du nombre de cas depuis le pic de la pandémie en avril, le nombre de cas a recommencé à augmenter dans les derniers jours , ajoute-t-elle.

La Dre Hinshaw s’inquiète également du fait que les personnes infectées sont plus jeunes qu’auparavant. Des cas enregistrés au cours des deux dernières semaines, 57 % sont des personnes âgées de moins de 40 ans. L’origine de la contamination de 30 % d’entre eux est inconnue.

Cela nous rappelle que la COVID-19 peut se propager rapidement et que le nombre de cas peut vite augmenter si nous n'apportons pas tous notre contribution , dit-elle.

20 millions de masques distribués gratuitement

Bien que cela ne soit pas obligatoire, Deena Hinshaw recommande fortement de porter le masque dans les endroits publics fermés et lorsqu’une distance de deux mètres ne peut pas être respectée entre les individus.

Le port du masque est une question de bon sens et devrait faire partie de la nouvelle réalité de chacun , dit-elle.

Lundi, la province a annoncé une deuxième distribution gratuite de 20 millions de masques non médicaux au service à l’auto et au comptoir de centaines de restaurants des chaînes de restauration rapide A&W, McDonald et Tim Hortons de la province.

Éclosion à l’hôpital Misericordia

L'éclosion de COVID-19 à l'hôpital Misericordia à Edmonton demeure également une préoccupation pour la province. Au total, 49 cas et 6 décès sont liés à cette éclosion. Actuellement, 17 patients et 17 employés sont infectés.

Deena Hinshaw a finalement indiqué que le comté de Wheatland près de Calgary a été ajouté à la liste des régions sous surveillance. Au total, 4 régions sont présentement sous surveillance en Alberta.