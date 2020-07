Une pétition contre l'imposition du masque

En 36 heures seulement, près de 50 000 personnes ont signé la pétition demandant à Québec de faire marche arrière. Selon eux, le port du couvre-visage devrait d’abord et avant tout être un choix personnel.

De nombreux citoyens ont aussi laissé des commentaires sur la page. Il y a évidemment tous ceux qui nient l’existence du virus.

D’autres, comme Mario Chenier, doutent de son efficacité et cite en exemple les Chinois dont le couvre-visage fait partie de la culture, mais qui ont été frappés de façon foudroyante par la COVID-19.

Trop de gestion pour les commerces?

Pour l’artiste trifluvien Jean Beaulieu, qui gère la boutique À la carte et qui a signé la pétition, c’est également une question d’économie. Selon lui, cette mesure enfoncera le dernier clou dans le cercueil de nombreuses PMEpetite et moyenne entreprise .

On sait qu’il n’y aura pas de touristes de l’été, se désole-t-il. En plus, si un client rentre dans la boutique durant la journée et veut dépenser 100 $, parce qu’il a vu une horloge dans la vitrine, mais qu’il ne porte pas de masque, je serais obligé de lui dire : "Retourne chez toi parce que tu n’as pas de masque"?

Jean Beaulieu est en partie d’accord. Il rappelle que la distanciation sociale et les autres mesures en place depuis quatre mois ne seront pas moins efficaces à compter de samedi.

C’est 95 % de mes ventes qui sont tombées depuis qu’on est fermé, et je ne vois pas le bout où ce sera mieux que ça. Ce n’est pas que je suis contre le port du masque. Quand tu n’as pas deux mètres, mais ici, on pourrait être 10 et on serait à deux mètres. Jean Beaulieu

Dépôt de la pétition impossible

L’instigatrice Geneviève Sénécal, originaire de Berthierville, s'est aussi adressée au député de Maskinongé Simon Allaire pour que le texte soit déposé à l'Assemblée nationale.

Ce dernier a fait connaître son inconfort face à cette position.

Je vais vous avouer en toute transparence que j’ai un malaise. J’ai un malaise parce que, pour moi, c’est de prendre un masque pour simplement protéger les gens qui nous entourent, parce qu’il faut se rappeler qu’au final, il y a des gens qui sont décédés. Alors, je trouve que c’est une bien mince mesure pour protéger les gens qu’on aime. Simon Allaire, député de Maskinongé

Mentionnons que les activités du Salon bleu sont suspendues jusqu’en septembre, ce qui l’empêche de toute façon de déposer quoi que ce soit.

