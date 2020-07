Les conservateurs seraient plus portés à croire les théories du complot sur la COVID-19

Les électeurs du Parti conservateur du Canada sont plus nombreux à croire à l’une ou l’autre des nombreuses théories conspirationnistes qui circulent sur la COVID-19, selon un sondage publié dans le magazine Options Politiques  (Nouvelle fenêtre) .

L’enquête menée par des politologues révèle aussi que les adeptes des théories du complot sont moins enclins à adopter les comportements recommandés par les autorités sanitaires.

Parmi les électeurs conservateurs sondés, 42 % pensent que le coronavirus s’est échappé d’un laboratoire de Wuhan. À titre comparatif, 13 % des électeurs libéraux et 10 % des électeurs néo-démocrates croient à cette théorie, selon l'enquête d'opinion. S’il n’y a aucune preuve à ce jour que ce soit le cas, il est cependant difficile d’écarter totalement les spéculations sur l'origine du virus.

D’autres théories du complot plus farfelues sont toutefois populaires auprès de certains électeurs. Les professeurs Dominik Stecula de l’Université d’État du Colorado, Mark Pickup de l’Université Simon Fraser, et Clifton Van Der Linden de l’Université McMaster ont sondé les Canadiens au sujet de six de ces théories en lien avec le nouveau coronavirus. Le sondage s’inscrit dans le mandat de l’observateur de la COVID-19 de Vox Pop Labs  (Nouvelle fenêtre) .

C’est donc plus du tiers des électeurs conservateurs (34 %) sondés qui croient que le gouvernement chinois lui-même a développé le virus. Près d’un sur cinq (18 %), pense que Bill Gates utilise le virus afin de pousser les gens à recevoir un vaccin contenant une micropuce. Seulement 5 % des électeurs néo-démocrates et 4 % des électeurs libéraux sondés croient en ce dernier scénario.

Ces théories, aussi bien celles concernant le gouvernement chinois que M. Gates, ont été démystifiées.

Une explication non partisane?

Si les chercheurs ont noté des différences importantes entre les partisans des différentes formations politiques, la recherche en général a montré que l'idéologie n’est pas toujours un prédicteur des théories conspirationnistes , selon le professeur Stecula.

D’autres facteurs pourraient expliquer les différences observées. Ce pourrait être simplement parce que les libéraux sont au pouvoir en ce moment.

Dominik Stecula pointe vers les travaux d’un collègue de l’Université Miami, selon qui les théories conspirationnistes sont pour les perdants  (Nouvelle fenêtre) . Ce qu’il veut dire, c’est qu’elles représentent des outils pour les faibles contre le pouvoir en place , explique le professeur Stecula.

Il serait donc normal de voir plus de théories du complot émerger chez les partisans de l’opposition que chez ceux du gouvernement en place.

Des répercussions bien réelles

Les chercheurs se sont aussi penchés sur les comportements hygiéniques des répondants. Ils leur ont demandé s’ils adoptent les recommandations des autorités sanitaires : se laver les mains plus souvent, porter un masque, et pratiquer la distanciation sociale, par exemple.

Ils ont trouvé qu’en moyenne, ceux qui croient aux théories du complot liées à la COVID-19 sont moins portés à pratiquer ces comportements dans une marge de six points de pourcentage. Par exemple, parmi les personnes sondées, les gens qui pensent que Bill Gates veut insérer des micropuces à l’aide d’un éventuel vaccin sont 17 % moins portés que les autres à se laver les mains plus souvent.

Ils soulignent également que d’autres actions dangereuses peuvent être entreprises au nom de ces théories, pointant vers les incendies criminels de tours de télécommunication qui ont eu lieu au Québec ces derniers mois.

Ces méfaits surviennent alors que la popularité des théories liant le réseau 5G et la COVID-19 explose, bien qu’elles soient fausses. Chez les Canadiens, 4 % de la population croient néanmoins à l’existence d’un tel lien, selon le sondage de Vox Pop Labs.

Des tours de télécommunication ont été incendiées alors que de fausses informations circulent sur un lien entre celles-ci et la COVID-19. Photo : iStock / Bill Oxford

Le Canada en bonne posture, mais vulnérable

Malgré les résultats de l’enquête, le Canada se porte bien selon Dominik Stecula. Certaines [des théories que nous avons étudiées] sont assez marginales et même les plus populaires ne sont pas aussi répandues dans la société que ce qu’on voit aux États-Unis , estime-t-il.

Nos politiciens, à travers tout le spectre politique, n’ont pas fait la promotion des théories conspirationnistes , observe le politologue. Une situation qui contraste avec celle qui prévaut chez nos voisins du sud, où unsénateur a endossé l'une de ces théories.

Si cela venait à changer, les Canadiens seraient aussi vulnérables, pense Dominik Stecula. Selon lui, les recherches en science politique montrent que les opinions ont tendance à se former du haut vers le bas, à partir des élites.

D'autant plus que le contexte y est particulièrement propice. Tout le monde est plus disposé à croire ces théories en ce moment parce que nous vivons des temps complètement fous , explique le professeur Stecula.