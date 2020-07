Huit projets d’infrastructures routières financés dans le Nord de l’Ontario

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont annoncé mardi un financement de 25 M$ pour huit projets liés à des infrastructures routières.

Le gouvernement espère ainsi aider à renforcer l'économie de plusieurs municipalités rurales de la région.

La part du lion revient à la municipalité de Markstay-Warren, à l’est du Grand Sudbury. La communauté bénéficiera d'un financement de 4,4 M$ pour des travaux d’amélioration de la chaussée sur environ 5,5 kilomètres.

La route Wawbawzee, qui s’étend sur 16 kilomètres sur le territoire de la Première Nation de Wasauksing, près de Parry Sound, sera également refaite.

Dans le canton de Chamberlain, le pont Krugerdorf sera également remplacé par un nouveau pont plus sécuritaire et plus fiable .

Ensemble, les municipalités et la Première Nation qui bénéficieront des travaux devront contribuer aux projets à la hauteur de 3 M$.