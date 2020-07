Les appels à Jeunesse, J’écoute bondissent depuis la pandémie

Le service d’aide téléphonique Jeunesse, J’écoute a vu son nombre d’appels et de textos de la part de jeunes Britanno-Colombiennes bondir dans les derniers mois.

Cette ligne téléphonique disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 offre des services d’aide psychologique professionnels, des ressources et du soutien aux jeunes qui communiquent avec elle par téléphone ou par message texte.

L’organisation rapporte une hausse de 51 % des textos reçus de la part des jeunes Britanno-Colombiens et de 71 % du nombre d’appels dans les deux derniers mois et demi, selon sa PDG, Kathy Hay.

Les jeunes ont été dans un état de détresse élevé, d’anxiété, d’inquiétude, d’incertitude. C’est normal pour les gens d'être inquiets et pour les jeunes en particulier , avance-t-elle.

Elle ajoute que de nombreux jeunes ont contacté le service téléphonique depuis le début de la pandémie, car ils se sentent isolés. Selon elle, les discussions au sujet des enjeux relatifs à l’image et à l’alimentation, à la mutilation, aux abus psychologiques ou sexuels et au deuil augmentent de manière exponentielle.

Malheureusement, la maison n’est pas toujours l’endroit le plus sécuritaire pour certains jeunes. Kathy Hay, PDG, Jeunesse, J'écoute

Mme Hay avance toutefois que le nombre d’appels relatifs au suicide diminue de même que ceux qui ont trait à l’intimidation ou la cyberintimidation.

Elle s’inquiète des effets à plus long terme de la pandémie sur les jeunes Canadiens. Elle craint notamment les impacts d’une possible deuxième vague et le besoin de s’adapter à une nouvelle réalité.

Jeunesse, J’écoute offre également depuis avril du soutien aux adultes.

Pour avoir de l’aide, il suffit de :

texter PARLER au 68686

téléphoner au 1-800-668-6868

clavarder en se rendant sur le site jeunessejecoute.ca

Depuis 30 ans, Jeunesse, J’écoute aide les jeunes canadiens gratuitement à tout moment du jour ou de la nuit en anglais et en français.

